Дмитрий Гудков об Израиле: "Очень хотелось бы жить в такой стране"

Редакция Newsru.co.il обратилась с вопросами к живущим за пределами Израиля людям, часто комментирующим для широкой аудитории события в России и Украине. Мы попросили их ответить на несколько вопросов, высказав свое отношение к Израилю, который второй год находится в состоянии войны.

Кто-то согласился отвечать, кто-то отказался. Кто-то счел невозможным отвечать на некоторые вопросы. Кто-то дал более развернутые ответы, чем ожидалось.

Публикацию подготовила Мария Волох.

Дмитрий Гудков – российский оппозиционный политик и общественный деятель. В РФ объявлен "иноагентом". Заочно приговорен российским судом к восьми годам колонии по обвинению в распространении "фейков" про армию РФ.

Вопросы Newsru.co.il и ответы Дмитрия Гудкова.

Как изменилась (и изменилась ли) ваша оценка Израиля после трагедии 7 октября? А после атаки на Иран в июне 2025-го?

Я всегда к Израилю хорошо относился. После трагедии 7 октября у меня изменилось отношение к миру из-за неадекватной позиции. Антисемитизм в цивилизованных странах меня очень сильно шокировал. Я не думал, что это может приобрести такие масштабы в XXI веке. Но, когда на Евровидении в этом году Израилю достался приз зрительских симпатий, я подумал, что наверное то, что происходит в соцсетях – это не совсем мейнстрим, это видимо радикальная левацкая часть... То ли это антисемитизм они повесили на свой флаг, то ли антиэлитарные настроения себя так проявляют, что ты всегда должен поддерживать слабых против сильных.

Я принял участие в ряде проектов, где вспоминали погибших 7 октября, и стал внимательнее следить за тем, что происходит вокруг Израиля. Для меня это уже не где-то далеко, как раньше. Может быть потому, что я теперь ближе живу (смеется). Но теперь эти события как будто и меня лично касаются. Может быть это связано с тем, что я много раз бывал в Израиле за последние три года, там постоянно бывают мои родители, там живет много моих друзей. Теперь я воспринимаю это все намного ближе к сердцу.

Как вы думаете, возможно ли урегулирование арабо-израильского конфликта? Если да, то на каких условиях?

Мне кажется, он не совсем арабо-израильский. Многие страны арабского мира стали более цивилизованные. Социология показывает, что ХАМАС и "Хизбалла" никакой поддержкой в арабских странах не пользуются. Поэтому мне кажется, что конфликт между радикальными представителями арабского мира и Израилем. А умеренные вполне себе могли бы признать Израиль и выстраивать с ним отношения в будущем.

Как я понимаю, 7 октября случилось потому, что отношения, в целом, стали нормализовываться, наметилась тенденция к признанию Израиля рядом государств и надо было совершить такой кровавый теракт для того, чтобы Израиль ответил, и для того, чтобы в мире поднялась антисемитская волна. Я не специалист, но мне кажется, что дальше отношения снова будут восстанавливаться.

На ваш взгляд, совершает ли ЦАХАЛ военные преступления в Газе?

Я считаю, что любая война не обходится без жертв среди гражданского населения. Здесь просто надо задавать вопрос: кто является агрессором, а кто защищается от агрессии. Для меня очевидно, кто здесь – добро, а кто – зло.

Ваша оценка решения Международного уголовного суда в Гааге, объявившего Нетаниягу и Галанта военными преступниками и выдавшего ордера на их арест?

Это решение дискредитировало весь институт. Раньше я к этому институту относился серьезно и даже очень приветствовал решение в отношении Путина, но это решение все просто перечеркнуло.

Почему, на ваш взгляд, Израиль не присоединился к санкциям против России?

Видимо потому, что Израилю очень важно, чтобы Путин не начал более активно поддерживать руководство Ирана. Такая дипломатия.

Что вам больше всего запомнилось, что понравилось и не понравилось?

На меня произвело сильное впечатление то, как люди в Израиле поддерживают друг друга, как власти поддерживают граждан. Мне очень хотелось бы жить в такой стране. Это такой большой контраст с Россией, очень бросается в глаза. В России все друг против друга. А в Израиле один за всех и все за одного.

У вас нет еврейских корней?

Я их даже искал, мне было интересно. Но нет.

Можете ли вы дать однозначный ответ на вопрос "Поддерживаете ли вы Израиль?"

Да. Для меня Израиль – это представитель цивилизации. А все, что против – это варварство. Внутри Израиля тоже есть дискуссия, но меня это не касается. В целом, я на стороне Израиля. А внутри пусть люди сами договорятся, какие действия они считают правильными, а какие ошибочными.