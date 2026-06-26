Опрос "Mаарива": союз Беннета и Лапида продолжает терять мандаты

Согласно еженедельному пятничному опросу, проводимому компанией "Лазар Михкарим" по заказу газеты "Маарив", если бы выборы в Кнессет состоялись сегодня, партия "Ликуд" набрала бы 22 мандата, сохранив статус крупнейшей фракции Кнессета.

Партия "Яшар" Гади Айзенкота набирает 21 мандат, блок "Беяхад" Нафтали Беннета и Яира Лапида продолжает терять мандаты и набирает только 18 мандатов.

У НДИ Авигдора Либермана – 11 мандатов, у "Демократим" во главе с Яиром Голаном – 10, у "Оцмы Йегудит" Итамара Бен-Гвира – 9.

ШАС набирает 8 мандатов, "Яадут а-Тора" – 7, ХАДАШ-ТААЛ – 6, РААМ – 4. "Ционут Датит" преодолевает электоральный барьер и набирает 4 мандата.

Расклад мандатов остается прежним – 50 мандатов у партий правящей коалиции, 60 – у еврейских оппозиционных партий, 10 – у арабских партий.

Если Айзенкот, Беннет и Лапид пойдут на выборы одним блоком во главе с Айзенкотом, этот блок наберет 33 мандата, став крупнейшим в Кнессете, однако расклад сил между блоками это не изменит.