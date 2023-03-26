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    В Израиле

    Певец и композитор Шломо Арци отказался от Премии Израиля

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    Певец и композитор Шломо Арци
    Flash90

    Певец, композитор, бард Шломо Арци вечером 26 марта сообщил, что он отказывается от одной из самых престижных премий – Премии Израиля.

    Певец сказал, что он не может принять награду в то время, когда его "его страна изранена и растерзана".

    В своем Facebook Арци написал, что более 50 лет он поет для всех, и каждый был для него любим и достоин этого, вне зависимости от его политических взглядов, религиозности и принадлежности к тому или ному сектору или национальности. "Быть частью саундтрека Израиля – это настоящая для меня награда. Но я дрожу всем телом и душой, так как меня переполняет беспокойство по поводу раскола, разлада, разлома, в котором все мы оказались. Пожалуйста, успокойтесь, начните говорить, успокойте страну! Самая большая премия, которую я могу пожелать себе и всем нам, это любимый, принимающий всех и демократический Израиль".

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    После того, как Шломо Арции отказался от награды, министр просвещения Йоав Киш объявил, что Премию Израиля получит певец Йосеф Леви, известный под псевдонимом Даклон.

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