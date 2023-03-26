adv_09 m_ar_top_1
adv_10 ar_top_1
Иерусалим:
11 - 15°
Тель-Авив:
15 - 20°
Эйлат:
18 - 25°
Приложение
для Android
Все новости
Разделы
Поиск
Валюта
Погода
Афиша
$ 3.628 ₪ 3.914 ₪
Иерусалим:
11 - 15°
Тель-Авив:
15 - 20°
Эйлат:
18 - 25°
  • В ИЗРАИЛЕ
  • БЛИЖНИЙ ВОСТОК
  • В МИРЕ
  • ЗДОРОВЬЕ
  • ЭКОНОМИКА
  • НЕДВИЖИМОСТЬ
  • АВТОМОБИЛИ
  • СПОРТ
  • ДОСУГ
  • ПРЕССА
  • ФОТОРЕПОРТАЖИ
    • adv_08 ar_top_2
    В Израиле

    Сотни тысяч израильтян по всей стране вышли на акции протеста

    время публикации: | последнее обновление:
    блог версия для печати фото
    Демонстранты перекрыли шоссе
    Avshalom Sassoni/Flash90     Возле дома Нетаниягу на улице Газа в Иерусалиме
    Noam Revkin Fenton/Flash90

    Спустя час после того, как Биньямин Нетаниягу объявил об отставке Йоава Галанта с поста министра обороны, тысячи людей собрались на улице Каплан в Тель-Авиве.

    Несколько тысяч демонстрантов спустились на шоссе "Аялон", перекрыв движение транспорта в обоих направлениях. На "Аялон" в южном направлении демонстранты взрывают петарды и фейерверки, поджигают автомобильные шины. Организаторы заявляют, что демонстранты останутся на шоссе до утра. Они обещают превратить шоссе "Аялон" в "площадь Тахрир".

    Стихийная акция протеста проходит в Хайфе, в ней также участвуют тысячи людей.

    adv_11 m_ar_1

    В Беэр-Шеве демонстранты перекрыли движение на перекрестке улиц Регев и Бен-Гурион.

    На улице Газа в Иерусалиме полиция перекрыла подходы к дому Биньямина Нетаниягу, но демонстранты прорвали заграждение и подошли вплотную к дому. Полиция применяет силу для того, чтобы оттеснить демонстрантов. Проводятся задержания.

    adv_12 incontent_1

    В связи со стихийными протестами охрана Кнессета устанавливает вокруг парламента заграждения.

    adv_13 m_ar_2

    К группе протеста в WhatsApp, в которую входят медицинские работники, за последние часы подключились сотни людей.

    Главы израильских университетов объявили, что завтра ни в одном из вузов не будет занятий.

    adv_14 incontent_2

    adv_15 article_fenix_desk
    adv_16 article_fenix_mobile
    adv_17 m_end_ar_wwh
    Ссылки по теме
    adv_18 ar_middle_wwh
    adv_19 ar_middle_yandex
    adv_20 ar_middle_mobile_yandex
    adv_21 ar_right_wwh
    adv_22 ar_right_1

    ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

    23:58 Главы ряда местных советов объявили голодовку в знак протеста против действий Нетаниягу
    23:52 Криштиану Роналду забил два мяча. Результаты отборочных игр
    22:48 СМИ: Всеобщая федерация профсоюзов может присоединиться к протестам
    22:28 Эдельштейн объявил о проведении заседания комиссии по иностранным делам и обороне при участии Галанта
    22:10 Сотни тысяч израильтян по всей стране вышли на акции протеста
    21:04 Нетаниягу снял Галанта с должности министра обороны
    20:45 Певец и композитор Шломо Арци отказался от Премии Израиля
    20:09 Адвокат Нетаниягу ответил БАГАЦу, что у того больше нет полномочий вмешиваться в работу главы правительства
    adv_23 ar_right_2
    adv_24 ar_right_3
    adv_25 ar_right_4
    adv_26 ar_right_5