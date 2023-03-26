Сотни тысяч израильтян по всей стране вышли на акции протеста

Спустя час после того, как Биньямин Нетаниягу объявил об отставке Йоава Галанта с поста министра обороны, тысячи людей собрались на улице Каплан в Тель-Авиве.

Несколько тысяч демонстрантов спустились на шоссе "Аялон", перекрыв движение транспорта в обоих направлениях. На "Аялон" в южном направлении демонстранты взрывают петарды и фейерверки, поджигают автомобильные шины. Организаторы заявляют, что демонстранты останутся на шоссе до утра. Они обещают превратить шоссе "Аялон" в "площадь Тахрир".

Стихийная акция протеста проходит в Хайфе, в ней также участвуют тысячи людей.

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В Беэр-Шеве демонстранты перекрыли движение на перекрестке улиц Регев и Бен-Гурион.

На улице Газа в Иерусалиме полиция перекрыла подходы к дому Биньямина Нетаниягу, но демонстранты прорвали заграждение и подошли вплотную к дому. Полиция применяет силу для того, чтобы оттеснить демонстрантов. Проводятся задержания.

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В связи со стихийными протестами охрана Кнессета устанавливает вокруг парламента заграждения.

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К группе протеста в WhatsApp, в которую входят медицинские работники, за последние часы подключились сотни людей.

Главы израильских университетов объявили, что завтра ни в одном из вузов не будет занятий.