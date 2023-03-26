Источник в службах безопасности: "Раскол в обществе уже нанес ущерб ЦАХАЛу"

В воскресенье, 26 марта, ведущие израильские СМИ цитируют "высокопоставленный источник в системе безопасности", по словам которого, ситуация на политической арене уже отразилась на ЦАХАЛе и нанесла ему ущерб. Он призвал приостановить продвижение юридической реформы.

Журналист медиакорпорации "Кан" Кармела Менаше отметила, что о ситуации в службах безопасности говорилось на инструктаже, на который были приглашены военные журналисты израильских СМИ.

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В частности, на инструктаже говорилось о том, что Иран находится на расстоянии двух-трех недель до принятия решения об обогащении урана до уровня, необходимого для создания ядерной боеголовки. Проводящий инструктаж отметил, что "у иранцев наблюдается прогресс: спад внутренних протестов, тревожный прогресс в отношениях с Саудовской Аравией, даже еси он происходит при посредничестве Китая, а также сотрудничество с Россией на фоне войны в Украине".

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Проводящий инструктаж отметил высокую напряженность в Иудее и Самарии, и особенно в Шхеме и Дженине, он упомянул о трех терактах, которые были осуществлены за последний месяц в Хауаре. Он говорил об опасном росте насилия во время Рамадана, и выразил надежды, что Израилю удастся сдерживать ситуацию во время мусульманского праздника. Выступавший отметил, что в данный момент руководство ХАМАС занимает выжидательную позицию, но другие группировки в секторе Газы, такие как "Исламский джихад", оказывают на него давление.

Говоря о теракте на перекрестке Мегидо, он отметил, что в данный момент изучается причастность к этому нападению "Хизбаллы". По его словам, в настоящее время наблюдается рост активности террористических элементов на ливанской границе, при этом речь идет как о ливанцах, так и о палестинских элементах.

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Проводивший инструктаж говорил об изменении мирового порядка в связи с войной на Украине, что также сказывается на Израиле. Он также говорил о том, что существует угроза "слияния нескольких угроз". В частности, Иран, "Хизбалла" и ХАМАС не исключают возможность эскалации напряженности с целью оказания давление на Израиль сразу по нескольким направлениям. Кроме того, Иран заинтересован в подталкивании региона к масштабному конфликту.

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События на политической арене, отметил докладчик, приводит к опасному расколу в Израиле. Он подчеркнул, что позицию министра обороны Йоава Галана разделяют начальник генштаба, главы ШАБАКа и "Мосада", высокопоставленные офицеры ЦАХАЛа. По его словам, враждебные элементы наблюдают за беспрецедентным кризисом, который переживает Израиль, и полагают, что именно этот процесс приведет к краху еврейского государства. По его словам, последними событиями нанесен удар по "сдерживающему фактору", которым обладала Армия обороны Израиля.

Докладчик говорил, что внутренний кризис уже отражается на ЦАХАЛе. Он подчеркнул, что готовность армии по-прежнему находится на высоком уровне. Борьба с отказничеством является одной из главных задач. Однако, в перспективе раскол в обществе может нанести ущерб готовности ЦАХАЛа, начиная от подразделений резервистов, и заканчивая регулярными соединениями, распространяясь на новые рода войск. Докладчик отметил, что ЦАХАЛ пытается это преодолеть, но уже сейчас видно, что раскол нанес ущерб армии. И этот ущерб значителен, так как армии необходимо воинская сплоченность. Он подчеркнул: "Тот, кто думает, что реальность не касается ЦАХАЛа, тот живет представлениями 50-летней давности. Что бы ни происходило в израильском обществе, достигает подразделений ЦАХАЛа в воздухе, в море и на суше".