ЦАХАЛ подтвердил удар по авиабазе "Хизбаллы" в 100 км от границы Израиля. Видео
время публикации: 26 марта 2024 г., 16:28 | последнее обновление: 26 марта 2024 г., 16:28
ЦАХАЛ официально подтвердил нанесение ударов по целям в глубине Ливана в ответ на ракетный обстрел районе горы Мерон.
В официальном сообщении ЦАХАЛа сказано, что в районе населенного пункта Збуд (к северу от Баальбека, более чем в 100 км от границы с Израилем) был атакован комплекс авиационного подразделения "Хизбаллы", располагающий взлетно-посадочной полосой и несколькими военными зданиями.
Кроме того, были нанесены удары по объектам "Хизбаллы" на юге Ливана – в Айта аш-Шааб, Киле, Марун ар-Расе.
Отметим, что вскоре после этого из Ливана были обстреляны город Кацрин и многие поселки Голанских высот и Верхней Галилеи.