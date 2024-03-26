ЦАХАЛ подтвердил удар по авиабазе "Хизбаллы" в 100 км от границы Израиля. Видео

ЦАХАЛ официально подтвердил нанесение ударов по целям в глубине Ливана в ответ на ракетный обстрел районе горы Мерон.

В официальном сообщении ЦАХАЛа сказано, что в районе населенного пункта Збуд (к северу от Баальбека, более чем в 100 км от границы с Израилем) был атакован комплекс авиационного подразделения "Хизбаллы", располагающий взлетно-посадочной полосой и несколькими военными зданиями.

Кроме того, были нанесены удары по объектам "Хизбаллы" на юге Ливана – в Айта аш-Шааб, Киле, Марун ар-Расе.

Отметим, что вскоре после этого из Ливана были обстреляны город Кацрин и многие поселки Голанских высот и Верхней Галилеи.