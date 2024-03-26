"Исламский джихад" в Ливане заявил о гибели боевика в результате удара ЦАХАЛа

Террористическая группировка "Палестинский исламский джихад" в Ливане сообщила, что 26 марта в результате удара ЦАХАЛа по цели в южном Ливане был убит боевик этой организации.

Как правило, в результате ударов ЦАХАЛа по целям в Ливане гибнут боевики шиитской "Хизбаллы" (убиты, по данным "Хизбаллы", около 250 боевиков с октября 2023 года). Часто в результате таких атак гибнут боевики шиитского "Амаля" (с октября убиты десятки боевиков). Ранее сообщалось о гибели в Ливане в результате атак ЦАХАЛа боевиков местного отделения ХАМАСа.