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Израиль

"Исламский джихад" в Ливане заявил о гибели боевика в результате удара ЦАХАЛа

время публикации: 26 марта 2024 г., 15:57 | последнее обновление: 26 марта 2024 г., 16:01

Террористическая группировка "Палестинский исламский джихад" в Ливане сообщила, что 26 марта в результате удара ЦАХАЛа по цели в южном Ливане был убит боевик этой организации.

Как правило, в результате ударов ЦАХАЛа по целям в Ливане гибнут боевики шиитской "Хизбаллы" (убиты, по данным "Хизбаллы", около 250 боевиков с октября 2023 года). Часто в результате таких атак гибнут боевики шиитского "Амаля" (с октября убиты десятки боевиков). Ранее сообщалось о гибели в Ливане в результате атак ЦАХАЛа боевиков местного отделения ХАМАСа.

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