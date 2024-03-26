Ливанские источники: ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по цели в районе Айта аш-Шааб

Ливанские источники сообщают, что ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по цели в районе Айта аш-Шааб, на юге Ливана. ЦАХАЛ пока эту информацию не комментирует.

Ранее ливанские источники заявляли, что беспилотник "Хизбаллы" атаковал базу ВВС ЦАХАЛа на горе Мерон.

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщала, что были зафиксированы несколько запусков ракет с ливанской территории в направлении подразделения воздушного управления в районе горы Мерон, в результате никто не пострадал, не нанесен ущерб боеспособности подразделения.

ЦАХАЛ ответил обстрелом огневых точек противника на территории Ливана.