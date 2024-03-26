Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, во вторник, 26 марта, температура повысится и будет примерно соответствующей среднесезонной. Переменная облачность. Сильный ветер на севере и на побережье Средиземного моря. Без осадков.

В Иерусалиме – 8-18 градусов, в Тель-Авиве – 12-21, в Хайфе – 13-18, в Эйлате – 14-27, в Беэр-Шеве – 11-24, в Мицпе-Рамоне – 6-18, на побережье Мертвого моря – 15-27, в Ашкелоне и Ашдоде – 12-22, в Ариэле – 10-18, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 12-24, на Голанских высотах – 8-20.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 19 градусов, высота волн – 120-190 см. Купание опасно.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть юго-западный ветер (до 30 км/ч), в районе Хайфы – юго-западный (до 35 км/ч), в районе озера Кинерет – юго-западный (до 30 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 10 км/ч).

В среду-четверг ожидается значительное повышение температуры. В пятницу температура немного понизится.