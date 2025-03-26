x
26 марта 2025
|
последняя новость: 13:18
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
26 марта 2025
|
26 марта 2025
|
последняя новость: 13:18
26 марта 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Тревога около границы с Газой: ракетный обстрел территории Израиля

Газа
Цева адом
время публикации: 26 марта 2025 г., 12:04 | последнее обновление: 26 марта 2025 г., 12:15
Тревога около границы с Газой
Chaim Goldberg/Flash90

В 12:03-12:05 26 марта в населенных пунктах Кфар Маймон, Тушия, Алумим, Зимрат и Шува, расположенных около границы с сектором Газы, прозвучали сигналы тревоги "Цева адом".

ЦАХАЛ сообщает, что был зафиксирован ракетный обстрел: две ракеты были выпущены из центральной части сектора Газы, одна ракета упала в районе поселка Зимрат, другая была перехвачена системой ПРО.

Информация уточняется.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 26 марта 2025

537-й день войны: удары в Газе, действия в Иудее и Самарии