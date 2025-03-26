Тревога около границы с Газой: ракетный обстрел территории Израиля

В 12:03-12:05 26 марта в населенных пунктах Кфар Маймон, Тушия, Алумим, Зимрат и Шува, расположенных около границы с сектором Газы, прозвучали сигналы тревоги "Цева адом".

ЦАХАЛ сообщает, что был зафиксирован ракетный обстрел: две ракеты были выпущены из центральной части сектора Газы, одна ракета упала в районе поселка Зимрат, другая была перехвачена системой ПРО.

Информация уточняется.