Тревога около границы с Газой: ракетный обстрел территории Израиля
время публикации: 26 марта 2025 г., 12:04 | последнее обновление: 26 марта 2025 г., 12:15
В 12:03-12:05 26 марта в населенных пунктах Кфар Маймон, Тушия, Алумим, Зимрат и Шува, расположенных около границы с сектором Газы, прозвучали сигналы тревоги "Цева адом".
ЦАХАЛ сообщает, что был зафиксирован ракетный обстрел: две ракеты были выпущены из центральной части сектора Газы, одна ракета упала в районе поселка Зимрат, другая была перехвачена системой ПРО.
Информация уточняется.
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