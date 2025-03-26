Троим задержанным предъявлены обвинения в терроризме

Полиция Израиля, ШАБАК и ЦАХАЛа арестовали трех террористов, которые за последние два года совершили серию нападений на израильских мирных граждан и солдат ЦАХАЛа. Арестованным предъявлены обвинения.

Согласно тексту обвинительного заключения, в 2023-2024 годах арестованные совершали действия, которые классифицируются как террористические атаки: бросали камни в солдат ЦАХАЛа, бросали бутылки с зажигательной смесью в гражданские автомобили, закладывали взрывные устройства и привели в действие самодельное взрывное устройство.

Один из инцидентов произошел 21 января 2024 года, когда обвиняемые атаковали израильский автобус, перевозивший около 30 пассажиров – мирных граждан. Подозреваемые бросали в него камни и бутылки с зажигательной смесью, в результате нападения водитель автобуса получил ранение. Лишь чудом ему удалось остановить автобус и избежать аварии, отмечается в тексте обвинения.

Еще один инцидент произошел в августе 2024 года, когда обвиняемые изготовили взрывное устройство на основе газового баллона. Взрывное устройство было приведено в действие примерно в 400 метрах от израильского поселка. О пострадавших не сообщалось, действия злоумышленников были направлены против мирных граждан.