Политический тупик: Смотрич обвиняет Беннета и Шакед. Лапид продолжает переговоры с партнерами по оппозиции

Глава блока "Ционут Датит" Бецалель Смотрич сделал специальное заявление для СМИ. По его словам, лидеры партии "Ямина" Нафтали Беннет и Айелет Шакед приняли окончательное решение присоединиться к коалиции, которую в эти дни пытается сформировать Яир Лапид.

"В те дни, когда вы сидели в убежищах, а наша армия атаковала террористов ХАМАСа, Беннет и Шакед далеко за кулисами готовили трюк, равного которому не был, и рядом с которым бледнеет даже "вонючий трюк". Они усыпили бдительность правых избирателей, а на самом деле вели переговоры с Лапидом. Сегодня они прислали ко мне посредников, предлагая присоединиться к тому же правительству. Я своими ценностями не торгую", – заявил Смотрич.

В 17:00 депутат Айелет Шакед сделала специальное заявление для СМИ, в котором назвала "наглой ложью" заявление Бецалеля Смотрича о продолжающихся переговорах "Ямины" с Лапидом. Шакед добавила, что она вместе Нафтали Беннетом в эти дни хватаются за любую возможность с тем, чтобы стало возможным сформировать правительство национального единства. Шакед призвала лидера партии "Тиква Хадаша" Гидеона Саара присоединиться к коалиции, которую формирует правый лагерь.

К настоящему моменту Нафтали Беннет не отреагировал на заявление Смотрича.

Выступление главы "Ционут Датит" последовало за семь дней до истечения срока действия мандата на формирование коалиции, который находится в руках у главы "Еш Атид" Яира Лапида. В настоящий момент создание коалиции целиком зависит от решения Беннета. В партии "Ямина" утверждают, что с того момента, как Беннет объявил об отказе присоединиться к правительству, опирающемуся на РААМ, не было никаких контактов между ним и Лапидом.

В свою очередь, в "Еш Атид" заявляют, что предложение о предоставлении Беннету первого места в ротации остается в силе, в том случае если он согласится вернуться за стол переговоров.

В блоке противников Нетаниягу продолжают вести переговоры, стремясь подписать все возможные коалиционные соглашения до истечения срока действия мандата. Рано утром 26 мая партии "Еш Атид" и МЕРЕЦ сообщили о достижении договоренностей по всем вопросам коалиционного соглашения. Если будет создано правительство, то глава МЕРЕЦ Ницан Горовиц станет министром здравоохранения,Тамар Зандберг – министром экологии, а Исауи Фрейдж – министром регионального развития.

26 мая глава НДИ Авигдор Либерман заявил в интервью "Кан РЭКА", что целью партий, входящих в "блок перемен" является формирование возможной коалиции в ближайшие дни. "Необходимо подписать все соглашения, поставив Беннета перед необходимостью принимать решение: присоединяться к коалиции или взять на себя ответственность за то, что страна пойдет на пятые выборы", – пояснил он.