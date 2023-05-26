История возвращения Шалома Ротбана, найденного в Иордании через два года после исчезновения. Подробности

25 мая израильские СМИ сообщили о том, что в Иордании найден и перед праздником Шавуот возвращен в Израиль Шалом Ротбан, который считался пропавшим без вести в течение двух лет.

Местонахождение Шалома Ротбана, жителя Кирьят-Малахи, было неизвестно с 1 июня 2021 года. 24 апреля 2023 года полиция обращалась к гражданам с повторной просьбой о помощи в его розыске. Давались основные приметы. Почему о розыске объявляется почти через два года после исчезновения этого человека, не объяснялось.

И вскоре Шалом Ротбан нашелся. В одной из больниц в Иордании. Для скорейшего его возвращения в Израиль потребовалось вмешательство президента Израиля Ицхака Герцога, который лично обратился к королю Хашимитского королевства Абдалле II с просьбой о содействии.

adv_11 m_ar_1

Как недееспособный израильтянин оказался в Иордании, пока неясно.

adv_12 incontent_1

Близкие Шалома Ротбана рассказывают, что он страдает от тяжелого посттравматического синдрома после того, как стал свидетелем попадания ракеты в четырехэтажный жилой дом в Кирьят-Малахи во время операции "Облачный столп" 15 ноября 2012 года. Тогда погибли Аарон Самаджа (56), Ицхак Амсалем (24) и Мира Шерф (26), еще семь человек получили ранения (это были первые жертвы с израильской стороны после начала антитеррористической операции). Некоторых из этих людей Шалом, которому тогда было 16 лет, знал лично. После этого Шалом Ротбан потерял дар речи. 15 раз в течение последующих лет он исчезал, его объявляли в розыск и находили. В 16-й раз он пропал на долгих два года.

В начале мая на улицах Аммана был найден бездомный, который не мог объясниться и явно не понимал, где он находится. Его доставили в местную психиатрическую больницу. Арабский язык мужчина не знал. Наладить контакт с ним удалось студенту-медику Камалю Талакату (израильскому арабу из Тайбэ, завершающему учебу в Иордании и проходящему практику в психиатрической больнице, куда был доставлен бездомный). Камаль обратился к мужчине на иврите, тот не смог ответить, но явно понял обращение, а когда ему дали ручку и бумагу, то написал свое имя – Шалом Ротбан, а позже и номер телефона матери. Камаль Талакат рассказал редакции сайта Ynet, что на определенном этапе Шалом пообщался со своей матерью по видеосвязи и даже написал ей письмо. После чего был начат процесс согласования возвращения его в Израиль, который мог бы затянуться, если бы не помощь президента Герцога.

adv_13 m_ar_2

Близкие Шалома Ротбана говорят о том, что ему необходимо адекватное и постоянное лечение, чтобы история с его исчезновением не повторилась. Есть надежда, что после того, как о возвращении Шалома в Израиль рассказали все ведущие израильские СМИ, этой семье будет оказана необходимая помощь.