adv_09 m_ar_top_1
adv_10 ar_top_1
Иерусалим:
16 - 28°
Тель-Авив:
18 - 26°
Эйлат:
24 - 37°
Приложение
для Android
Все новости
Разделы
Поиск
Валюта
Погода
Афиша
$ 3.730 ₪ 3.999 ₪
Иерусалим:
16 - 28°
Тель-Авив:
18 - 26°
Эйлат:
24 - 37°
  • В ИЗРАИЛЕ
  • БЛИЖНИЙ ВОСТОК
  • В МИРЕ
  • ЗДОРОВЬЕ
  • ЭКОНОМИКА
  • НЕДВИЖИМОСТЬ
  • АВТОМОБИЛИ
  • СПОРТ
  • ДОСУГ
  • ПРЕССА
  • ФОТОРЕПОРТАЖИ
    • adv_08 ar_top_2
    В Израиле

    История возвращения Шалома Ротбана, найденного в Иордании через два года после исчезновения. Подробности

    время публикации: | последнее обновление:
    блог версия для печати фото
    История возвращения Шалома Ротбана, найденного в Иордании через два года после исчезновения. Подробности
    Пресс-служба полиции Израиля     Кирьят-Малахи. 15 ноября 2012 года. После попадания ракеты в жилой дом
    Flash90. Фото: Й.Зелигер

    25 мая израильские СМИ сообщили о том, что в Иордании найден и перед праздником Шавуот возвращен в Израиль Шалом Ротбан, который считался пропавшим без вести в течение двух лет.

    Местонахождение Шалома Ротбана, жителя Кирьят-Малахи, было неизвестно с 1 июня 2021 года. 24 апреля 2023 года полиция обращалась к гражданам с повторной просьбой о помощи в его розыске. Давались основные приметы. Почему о розыске объявляется почти через два года после исчезновения этого человека, не объяснялось.

    И вскоре Шалом Ротбан нашелся. В одной из больниц в Иордании. Для скорейшего его возвращения в Израиль потребовалось вмешательство президента Израиля Ицхака Герцога, который лично обратился к королю Хашимитского королевства Абдалле II с просьбой о содействии.

    adv_11 m_ar_1

    Как недееспособный израильтянин оказался в Иордании, пока неясно.

    adv_12 incontent_1

    Близкие Шалома Ротбана рассказывают, что он страдает от тяжелого посттравматического синдрома после того, как стал свидетелем попадания ракеты в четырехэтажный жилой дом в Кирьят-Малахи во время операции "Облачный столп" 15 ноября 2012 года. Тогда погибли Аарон Самаджа (56), Ицхак Амсалем (24) и Мира Шерф (26), еще семь человек получили ранения (это были первые жертвы с израильской стороны после начала антитеррористической операции). Некоторых из этих людей Шалом, которому тогда было 16 лет, знал лично. После этого Шалом Ротбан потерял дар речи. 15 раз в течение последующих лет он исчезал, его объявляли в розыск и находили. В 16-й раз он пропал на долгих два года.

    В начале мая на улицах Аммана был найден бездомный, который не мог объясниться и явно не понимал, где он находится. Его доставили в местную психиатрическую больницу. Арабский язык мужчина не знал. Наладить контакт с ним удалось студенту-медику Камалю Талакату (израильскому арабу из Тайбэ, завершающему учебу в Иордании и проходящему практику в психиатрической больнице, куда был доставлен бездомный). Камаль обратился к мужчине на иврите, тот не смог ответить, но явно понял обращение, а когда ему дали ручку и бумагу, то написал свое имя – Шалом Ротбан, а позже и номер телефона матери. Камаль Талакат рассказал редакции сайта Ynet, что на определенном этапе Шалом пообщался со своей матерью по видеосвязи и даже написал ей письмо. После чего был начат процесс согласования возвращения его в Израиль, который мог бы затянуться, если бы не помощь президента Герцога.

    adv_13 m_ar_2

    Близкие Шалома Ротбана говорят о том, что ему необходимо адекватное и постоянное лечение, чтобы история с его исчезновением не повторилась. Есть надежда, что после того, как о возвращении Шалома в Израиль рассказали все ведущие израильские СМИ, этой семье будет оказана необходимая помощь.

    adv_14 incontent_2

    adv_15 rimma_dw_d
    adv_16 rimma_dw_m
    adv_17 article_video
    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 25 Мая 2023
    Израильтянин, пропавший два года назад, был обнаружен в Иордании
    adv_18 ar_middle_wwh
    adv_19 ar_middle_yandex
    adv_20 ar_middle_mobile_yandex
    adv_21 ar_right_wwh
    adv_22 ar_right_1

    ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

    12:47 В результате удара армии РФ в Днепре разрушена поликлиника: один погибший, среди раненых есть дети
    10:43 Компания Neuralink получила разрешение FDA проводить клинические испытания нейрочипов
    10:22 В поселке Тене-Омарим застрелен вооруженный террорист
    08:52 История возвращения Шалома Ротбана, найденного в Иордании через два года после исчезновения. Подробности
    07:16 Источники: ЦАХАЛ провел операцию в Шхеме, задержаны подозреваемые в терроре
    06:46 Коалиция после утверждения бюджета, возвращение Маоза и кризис в "Еш Атид". Итоги политической недели
    06:01 Прогноз погоды на 26 мая: небольшое повышение температуры, переменная облачность
    21:43 Впервые Белый дом разработал Стратегию по борьбе с антисемитизмом
    adv_23 ar_right_2
    adv_24 ar_right_3
    adv_25 ar_right_4
    adv_26 ar_right_5