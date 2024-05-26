ЦАХАЛ подтвердил ликвидацию террористов "Хизбаллы" на юге Ливана. Видео

ЦАХАЛ сообщает, что 26 мая израильские ВВС и артиллерия 146-й бронетанковой дивизии атаковали цели в Накуре (на юго-западе Ливана) и в Айта аш-Шааб (на юге Ливана). Зафиксированы точные попадания.

Ранее ливанские источники сообщали, что в Накуре был убит мужчина на мотоцикле, а в Айта аш-Шааб – двое мужчин на мотоцикле. По данным ЦАХАЛа, все ликвидированные были боевиками "Хизбаллы".

Также ЦАХАЛ передает, что к этому часу за сегодняшний день были зафиксированы пуски не менее 15 ракет из Ливана по израильской территории. ЦАХАЛ атаковал точки запусков.