Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в воскресенье, 26 мая, температура будет выше, чем вчера, и примерно соответствующей среднесезонной. Переменная облачность. Без осадков.

В Иерусалиме – 14-26 градусов, в Тель-Авиве – 19-27, в Хайфе – 18-23, в Эйлате – 24-36, в Беэр-Шеве – 17-31, в Мицпе-Рамоне – 15-27, на побережье Мертвого моря – 23-31, в Ашкелоне и Ашдоде – 20-26, в Ариэле – 16-26, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 19-32, на Голанских высотах – 16-29.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 25-26 градусов, высота волн – 70-120 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть юго-западный ветер (до 15 км/ч), в районе Хайфы – юго-западный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 20 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный (до 15 км/ч).

В понедельник – резкое повышение температуры, очень жарко. Во вторник жара спадет. В среду и до конца недели – без существенных изменений.