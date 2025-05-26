Лапид: "Государственный бюджет – просто насмешка"

Лидер оппозиции и председатель партии "Еш Атид" Яир Лапид в понедельник, 26 мая, на заседании фракции заявил: "На обсуждении, состоявшемся на этой неделе в канцелярии премьер-министра с участием министра финансов и министра обороны, были приведены данные о стоимости возобновления боевых действий в Газе. Согласно представленным там расчётам, возобновление боевых действий привело к превышению оборонного бюджета более чем на 15 миллиардов шекелей. Но один вопрос не был затронут на обсуждении: откуда возьмутся эти деньги. Правительство не сообщило, даже не попыталось объяснить, как оно собирается финансировать эту сумму. Оно не сделало самого элементарного, что делает правительство во время войны: не спланировало бюджет на свои расходы так, чтобы они не легли бременем на плечи граждан. На обсуждении даже на секунду не упоминалась возможность закрытия хотя бы одного ненужного министерства. А таких – как минимум 15. Нет необходимости в министерстве Орит Струк, не нужно министерство Амихая Элиягу, нет нужды в двух министрах в министерстве обороны и двух министрах в министерстве финансов. Там даже на секунду не поднималась тема возможности сократить хотя бы один шекель из коалиционных средств, из миллиардов, которые они передают уклонистам и коррупционерам. Деньги резервистов и налогоплательщиков уходят тем, кто отказывается служить в армии и работать".

"Это означает, что государственный бюджет – просто насмешка. Они не сохранят рамки никакого бюджетного планирования. Если война в Газе продолжится, цены снова вырастут, зарплаты снова уменьшатся, и они снова повысят налоги для израильского среднего класса", – заявил Лапид.

"Единственное экономическое обсуждение, которое это правительство провело на прошлой неделе, касалось вовсе не финансирования войны, а вопроса, как "под столом" передать ультраортодоксам ещё 1,3 миллиарда шекелей – в качестве компенсации за то, что им мешают уклоняться от службы в ЦАХАЛе. Нам удалось остановить эту передачу, но и вы, и я знаем, что они попытаются снова. Это единственное, чем они продолжают заниматься всерьёз. Это правительство не управляет войной и тем более экономикой, оно управляет только собственным воровством. То, с чем мы сталкиваемся, – это крупнейшее хищение в истории государства, происходящее во время войны, руками безответственного правительства, которое злоупотребляет своей властью, чтобы притеснять тех самых граждан, которые его содержат. 48% резервистов уже сообщили о "существенном экономическом ущербе", но правительству нет до этого дела. Оно продолжает транжирить наши деньги на синекуры и политические взятки, как будто завтра не наступит. Но завтра наступит – и тогда здесь появится коалиция надежды, которая будет работать для израильского среднего класса", – резюмировал лидер оппозиции.