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    В Израиле

    Walla: Израиль передал десяткам стран "разведывательное досье" о поставках оружия из Ирана в Россию

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    Walla: Израиль передал десяткам стран
    Iranian Army via AP

    В течение последних недель Израиль передал десяткам стран и международных организаций разведывательные файлы о поставках оружия из Ирана в Россию, пытаясь привлечь больше стран мира для оказания давления на режим в Тегеране, пишет журналист Барак Равид на сайте Walla со ссылкой на высокопоставленных чиновников в министерствах обороны и иностранных дел Израиля.

    В публикации отмечается изменение в действиях властей Израиля в связи с применением армией РФ иранских вооружений против Украины. Ранее правительство Израиля воздерживалось от активных действий в этом направлении, чтобы избежать напряженности в отношениях с властями РФ. Однако теперь власти Израиля хотят использовать иранскую военную помощь России для усиления давления на Тегеран, говорится в статье.

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    По данным Равида, эти изменения произошли в конце октября – то есть накануне парламентских выборов в Израиле. В то же время президент Израиля Ицхак Герцог во время визита в США передал американскому руководству разведывательную информацию о поставках иранских вооружений в РФ, затем эта информация была передана руководству Украины.

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    Высокопоставленные чиновники израильского МИДа говорят, что 20 октября была отправлена ​​секретная телеграмма в десятки израильских посольств по всему миру с просьбой начать дипломатическую кампанию против поставок оружия из Ирана в Россию. В телеграмме израильским дипломатам предлагалось связаться с высшими чинами стран, где они служат, поднять вопрос о поставках иранских БПЛА в Россию и высказать опасения по поводу ожидаемой поставки баллистических ракет из Ирана в Россию, а также попытаться получить больше информации по теме, пишет Walla.

    Вскоре после этого министерство иностранных дел Израиля разослало этим посольствам "разведывательный файл", в котором содержалась информация о поставках оружия, осуществленных Ираном до сих пор, в документах были указаны даты передачи оружия, суммы, которые Россия выплатила иранцам, и список вооружений, которые были переданы, сказано в публикации.

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    В течение нескольких недель после этого израильские дипломаты передали эти сообщения и разведывательное досье соответствующим министерствам и политическому руководству в десятках стран, пишет Равид.

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    В частности, в статье говорится, что посол Израиля в Европейском Союзе и NATO Хаим Регев передал это разведывательное досье заместителю генерального секретаря NATO, а заместитель посла Израиля в Польше передал досье должностным лицам министерства иностранных дел в Варшаве, а высокопоставленный чиновник министерства иностранных дел провел брифинг по этому вопросу для десятков дипломатов в штаб-квартире Европейского Союза в Брюсселе.

    На прошлой неделе посол Израиля в Москве Алекс Бен-Цви поднял вопрос о поставках иранского оружия на встрече с заместителем министра иностранных дел России Михаилом Богдановым, пишет Walla. Об этом сообщала и телерадиокорпорация "Кан".

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    Отмечается, что в последнее время особое внимание Израиля привлечено к контактам между Россией и Ираном по поставкам баллистических ракет иранского производства для использования в войне против Украины.

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    Сообщается также, что МИД Израиля заинтересован в проведении международной конференции по угрозе иранских БПЛА в регионе и во всем мире, израильские дипломаты начали поднимать эту тему на переговорах с союзниками Израиля по всему миру.

    23 ноября в очередном отчете британской разведки о ходе боевых действий в Украине отмечалось, что с 17 ноября не фиксировалось применение российскими военными иранских БПЛА, в том числе дронов-камикадзе. Высказывалось предположение, что армия РФ израсходовала практически все имевшиеся в наличии дроны иранского производства. Также британская разведка отмечала, что применение иранских БПЛА в ходе боевых действий и для атак на объекты энергетической инфраструктуры Украины имело ограниченный успех. По мнению военных специалистов, командование армии РФ было вынуждено использовать иранские беспилотники-камикадзе из-за дефицита высокоточных ракет.

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    12 ноября главное управление разведки министерства обороны Украины сообщало: "Летом этого года был заключен контракт России с Ираном по поставке около 1750 беспилотных летательных аппаратов двух видов – Shahed и Mohajer. Первая партия таких БПЛА, поступившая в Россию, составляла около 350 единиц, вторая – около 250 единиц". Речь идет, прежде всего, о барражирующих боеприпасах Shahed-136 и Shahed-131. Также над территорией Украины были замечены и сбивались иранские БПЛА Mohajer-6.

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    Ожидаются поставки из Ирана в РФ новых партий БПЛА этого типа, а также дронов-камикадзе Arash-2 и баллистических ракет малого радиуса действия Fateh-110 и Zolfaghar.

    Поставки вооружений из Ирана в РФ могут осуществляться не только воздушным, но и морским путем – через Каспийское море в порт Астрахань.

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    В течение последних недель появлялись публикации и звучали заявления информированных лиц по поводу усиления давления на Тегеран с целью прекращения поставок вооружений из Ирана в Россию.

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    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // В мире // 23 Ноября 2022
    Британская разведка: армия РФ, по всей видимости, израсходовала иранские дроны-камикадзе
    // https://www.newsru.co.il/ // В мире // 23 Ноября 2022
    NYT: используемые Россией иранские БПЛА содержат сотни американских компонентов
    // https://www.newsru.co.il/ // В мире // 12 Ноября 2022
    ГУР МО Украины: Россия получила более трети заказанных в Иране беспилотников
    // https://www.newsru.co.il/ // В мире // 12 Ноября 2022
    Арестович: "Иран не очень хочет давать ракеты России"
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