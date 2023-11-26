ХАМАС передал "Красному кресту" 17 заложников, в их числе 14 израильтян

Вечером в воскресенье, 26 ноября, начался третий этап операции "Небесные врата" по освобождению заложников, удерживаемых террористами ХАМАСа в секторе Газы.

Около 17:25 поступила информация о том, что 14 израильтян, которых ХАМАС удерживал в заложниках, переданы в Хан-Юнисе представителям "Красного креста". Среди них девять детей.

Кроме того, "Красному кресту" переданы трое иностранных граждан, находившихся в плену в Газе, сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.

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ХАМАС заявляет, что "Красному кресту" переданы 13 израильтян, трое тайцев и один гражданин России.

Управление тюрем (ШАБАС) сообщило о готовящемся освобождении палестинских заключенных. Планируется выпустить 39 заключенных – женщин и подростков (до 19 лет).

Освобожденных заложников-израильтян должны доставить к пограничному переходу "Рафах" (Рафиах), где на египетской территории их встретят представители общей службы безопасности Израиля (ШАБАК), которые вместе с бойцами пограничной полиции и сотрудниками дорожной полиции сопроводят бывших пленных на израильскую территорию.

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Также силы полиции будут содействовать службе безопасности при конвоировании группы выпускаемых из тюрем палестинских заключенных.

24-25 ноября из плена ХАМАСа были освобождены 26 израильтян и 15 иностранных граждан. Из тюрем Израиля в тот же период были выпущены 78 заключенных – женщин и подростков (до 19 лет), осужденных за преступления в сфере безопасности.