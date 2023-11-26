Объявлено о ликвидации пяти высокопоставленных командиров боевиков ХАМАСа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) и общая служба безопасности (ШАБАК) ликвидировали пятерых высокопоставленных командиров террористической организации ХАМАС в секторе Газы. Среди них – командир бригады "Северная Газа", его заместитель и крупный "полицейский" чиновник.

Ликвидации были осуществлены в ходе боев в секторе Газы авиацией ЦАХАЛа до вступления в силу соглашения о временном прекращении огня (до 7 утра 24.11.2023).

Названы имена уничтоженных террористов.

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Ахмад Андур – командир бригады "Северная Газа". Он отвечал за координацию и управление всей террористической деятельностью боевиков ХАМАСа в северной части сектора Газы, а также руководил атаками по всей Иудее и Самарии. Был одним из тех, спланировал кровавую резню 7 октября.

Иман Сиам – 15 лет занимал командные должности в "Бригадах Иззаддина аль-Касама" (военное крыло ХАМАСа). В рамках своей последней должности отвечал за кадры, поставки вооружений и боеприпасов, руководил процессом ракетных обстрелов.

Уаиль Раджаб – заместитель командира бригады "Северная Газа". В прошлом служил в полиции ХАМАСа, затем командовал батальоном "Байт-Лахия".

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Фарсан Халифа – один из лидеров боевиков ХАМАСа, освобожденный из тюрьмы в рамках "сделки Шалита" осенью 2011 года и депортированный в Газу. Ранее проживал в Туль-Кареме, входил в штаб ХАМАСа "на Западном берегу", был одним из подчиненных Салаха аль-Арури (ныне зампред политбюро ХАМАСа), планировавшего нападение 7 октября 2023 года.

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Рафат Салман – руководил боевым обеспечением севера сектора Газы, входил в командование "Бригады города Газа", которая осуществила атаку 7 октября с применением мотопарапланов.