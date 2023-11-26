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    В Израиле

    Объявлено о ликвидации пяти высокопоставленных командиров боевиков ХАМАСа

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    Ахмад Андур
    Пресс-служба ЦАХАЛа     Иман Сиам
    Пресс-служба ЦАХАЛа     Объявлено о ликвидации пяти высокопоставленных командиров боевиков ХАМАСа
    Пресс-служба ЦАХАЛа

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) и общая служба безопасности (ШАБАК) ликвидировали пятерых высокопоставленных командиров террористической организации ХАМАС в секторе Газы. Среди них – командир бригады "Северная Газа", его заместитель и крупный "полицейский" чиновник.

    Ликвидации были осуществлены в ходе боев в секторе Газы авиацией ЦАХАЛа до вступления в силу соглашения о временном прекращении огня (до 7 утра 24.11.2023).

    Названы имена уничтоженных террористов.

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    Ахмад Андур – командир бригады "Северная Газа". Он отвечал за координацию и управление всей террористической деятельностью боевиков ХАМАСа в северной части сектора Газы, а также руководил атаками по всей Иудее и Самарии. Был одним из тех, спланировал кровавую резню 7 октября.

    Иман Сиам – 15 лет занимал командные должности в "Бригадах Иззаддина аль-Касама" (военное крыло ХАМАСа). В рамках своей последней должности отвечал за кадры, поставки вооружений и боеприпасов, руководил процессом ракетных обстрелов.

    Уаиль Раджаб – заместитель командира бригады "Северная Газа". В прошлом служил в полиции ХАМАСа, затем командовал батальоном "Байт-Лахия".

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    Фарсан Халифа – один из лидеров боевиков ХАМАСа, освобожденный из тюрьмы в рамках "сделки Шалита" осенью 2011 года и депортированный в Газу. Ранее проживал в Туль-Кареме, входил в штаб ХАМАСа "на Западном берегу", был одним из подчиненных Салаха аль-Арури (ныне зампред политбюро ХАМАСа), планировавшего нападение 7 октября 2023 года.

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    Рафат Салман – руководил боевым обеспечением севера сектора Газы, входил в командование "Бригады города Газа", которая осуществила атаку 7 октября с применением мотопарапланов.

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    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 25 Ноября 2023
    В секторе Газы ликвидирован Фарсан Халифа, один из лидеров боевиков ХАМАСа
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 25 Ноября 2023
    ХАМАС объявил о гибели в Газе еще одного террориста из "списка Шалита"
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