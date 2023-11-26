В Дженине задержан убийца двух израильтян

В ночь на 26 ноября бойцы 646-й резервной десантной бригады задержали в Дженине террориста Усаму Бани Фаджала, который 19 августа убил в Хауаре 60-летнего Шая Сайласа Нигаркера и его 28-летнего сына Авиада Нира Нигаркера.

Судя по тому, что террорист-убийца был задержан живым, вооруженного сопротивления он не оказывал. Хотя при обыске у него были найдены автоматическая винтовка и боеприпасы.

Усама Бани Фаджал являлся боевиком "Бригад Иззаддина аль-Касама" (военное крыло ХАМАСа). О чем ХАМАС заявлял через неделю после теракта в Хауаре.

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19 августа 2023 года террорист, вооруженный пистолетом, вошел в помещение автомойки в Хауаре (к югу от Шхема), увидел находившихся там израильтян и расстрелял их в упор, выпустив не менее пяти пуль. После этого он пешком покинул заправку и скрылся. На автомойке было шумно, поэтому террорист не опасался, что кто-либо услышит выстрелы. Израильтяне в момент нападения стояли возле своей машины, они не были вооружены. Был задержан владелец этой автомойки. Спецслужбы проверяли, не он ли сообщил террористу, что к нему пришли израильтяне.