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    В Израиле

    В рамках второго этапа сделки по "обмену пленными" освобождена террористка, осужденная на 16 лет тюрьмы

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    Палестинские СМИ отмечают, что поздно вечером 25 ноября в рамках реализации второго этапа сделке по "обмену пленными" из израильской тюрьмы была освобождена 26-летняя Шарук Дуийят – жительница иерусалимского арабского района Сур Бахар (Цур Бахер), у которой был самый значительный срок заключения после совершенного террористического нападения. Она отбыла в тюрьме более восьми лет.

    7 октября 2015 года Шарук Дуийят, вооруженная ножом, напала на евреев на улице Агай в Старом городе Иерусалима. В результате теракта два человека получили ранения – от легких до средней тяжести. Нападавшая была обезврежена одним из раненых, который несколько раз выстрелил в нее из личного оружия и ранил. Террористка в тяжелом состоянии была доставлена в больницу.

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    Шарук Дуийят была приговорена к 16 годам лишения свободы и выплате компенсации в размере 80000 шекелей. То есть она отбыла половину срока. Раскаяния не высказывала.

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    Вечером 25 ноября на свободу вышли 39 палестинских заключенных, осужденных за преступления в сфере безопасности – женщины и подростки (до 19 лет).

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    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 7 Октября 2015
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