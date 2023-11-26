Названы имена израильтян, освобожденных из плена на третьем этапе сделки

Вечером 26 ноября были разрешены к публикации имена израильских граждан, освобожденных на третьем этапе операции "Небесные врата". Это жители поселков Кфар-Аза и Нахаль-Оз.

Агам ГОЛЬДШТЕЙН-АЛЬМОГ, 17 лет, Кфар-Аза

Галь ГОЛЬДШТЕЙН- АЛЬМОГ, 11 лет, Кфар-Аза

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Таль ГОЛЬДШТЕЙН- АЛЬМОГ, 9 лет, Кфар-Аза

Хен ГОЛЬДШТЕЙН- АЛЬМОГ, 48 лет, Кфар-Аза

Авигаиль ИДАН, 4 года, Кфар-Аза (свой четвертый день рождения она встретила, находясь в плену)

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Авива Адриана СИГАЛ, 62 года, Кфар-Аза,

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Агар БРОДИЧ, 40 лет, Кфар-Аза

Офри БРОДИЧ, 10 лет, Кфар-Аза

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Урия БРОДИЧ, 4 года, Кфар-Аза

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Юваль БРОДИЧ, 8 лет, Кфар-Аза

Эльма АВРААМ, 84 года, Нахаль-Оз

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Дафна ЭЛЬЯКИМ, 14 лет, Нахаль-Оз

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Эла ЭЛЬЯКИМ, 8 лет, Нахаль-Оз

Также освобожден гражданин России и Израиля Рон КРИВОЙ, 25 лет, из Кармиэля (он освобожден в рамках договоренности ХАМАСа и властей РФ; ХАМАС заявлял, что это сделано по просьбе президента РФ Владимира Путина).

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Имена троих освобожденных граждан Таиланда уточняются.

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Процесс передачи пленных был изменен. Телеканал "Аль-Джазира" сообщил, что боевики "Бригад Изаддина аль-Касама" (боевое крыло ХАМАС) передали заложников представителям "Красного Креста" в центре города Газа в присутствии сотен жителей сектора. "Красный Крест" доставил 13 освобожденных израильтян армии на КПП "Карни", южнее кибуца Нахаль Оз. Одного из них незамедлительно эвакуировали в больницу.

В то же время гражданина РФ и граждан Таиланда вывезли через контрольно-пропускной пункт "Рафах" (Рафиах) в Египет, где они были переданы под попечение представителей властей Израиля. Пресс-служба Армии обороны Израиля передала, что все четверо мужчин с КПП "Керем Шалом" на вертолетах будут доставлены сразу в больницы.

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Имена заложников, похищенных террористами 7 октября 2023 года и удерживаемых в Газе. Выделены имена освобожденных заложников