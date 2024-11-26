Депутат Кройзер корреспонденту Newsru.co.il: ""Хизбалла" на коленях, урегулирование не имеет логики"

Глава фракции "Оцма Иегудит" в беседе с корреспондентом Newsru.co.il прокомментировал намерение прийти к урегулированию с "Хизбаллой".

"Мы пока не знаем деталей соглашения об урегулировании, но, разумеется, с нашей точки зрения, в настоящий момент времени, когда "Хизбалла" на коленях, армия атакует, наносит удары по инфраструктурам террористической организации, по ее активистам и ее возможностям, совершенно нелогично приходить к какому-либо перемирию или заключать какие-либо договоренности. Ни с "Хизбаллой", ни с государством Ливан, с территории которого запускают ракеты и беспилотники в сторону Израиля. Мы считаем, что необходимо продолжать наносить удары по "Хизбалле" до тех пор пока она не будет окончательно обезглавлена. Сейчас есть такая возможность, учитывая то положение, в котором "Хизбалла" находится", – заявил депутат Кройзер.

Отвечая на вопрос о том, какой, с его точки зрения, должна быть окончательная цель операции в Ливане, депутат Кройзер сказал, что необходимо добиваться "полного разгрома "Хизбаллы"". "Мы имеем дело с организациями и структурами, которые поставили перед собой цель – уничтожить государство Израиль. С ними незачем стремиться к урегулированию или каким-то договоренностям. И поэтому необходимо продолжать оказывать военное давление, используя оперативные успехи армии, необходимо создать "мертвую зону" от границы с Израилем до реки Литани, чтобы дать возможность жителям вернуться в свои дома не только к объективно безопасной жизни, но и дать им ощущение безопасности", – добавил депутат.

Он также заверил, что понимает всю сложность ситуации: "Не хочется никого вводить в заблуждение, мы продолжим жить с мечом в руках. Но важно, чтобы меч был у нас, а не у наших врагов, особенно, когда мы говорим о главном враге – Иране, который задействует своих сателлитов от йеменских хуситов на юге до "Хизбаллы" на севере, включая арабов Иудеи и Самарии, да и израильские арабы принимали участие в терактах против граждан Израиля. В этих условиях мы должны продолжать уничтожать врагов. Посмотрите, что было в Газе. Нас предупреждали не начинать операцию в Рафиахе, не брать под контроль "Филадельфийский коридор". Мы это сделали и добились серьезных успехов. То же самое происходит в настоящий момент в Ливане. Нас запугивали, предупреждали о последствиях операции в Ливане. Однако мы видим блестящие достижения армии, то есть все вопрос решения".

С точки зрения депутата Кройзера, самое главное – сохранить свободу действий ЦАХАЛа в Ливане, а самая большая проблема заключается в том, что нет "разделительной зоны" у границы с Израилем. "Правительство поставило перед собой задачу вернуть жителей в их дома, обеспечив им безопасность и ощущение безопасности. А это ощущение можно вернуть только, если жители не будут видеть врагов из окна своего дома", – сказал депутат.

Он отметил, что его партия не собирается покидать правительство: "Мы продолжаем работать, пытаясь исправить то, что необходимо, и то, что можно. Когда Итамар Бен-Гвир присоединился к форуму, где принимаются решения, он принес новый дух, которого не было в период его предшественников Ганца и Айзенкота. Мы добивались продолжения операции в Рафиахе и в "Филадельфийском коридоре", мы добиваемся изменения порядка распределения гуманитарной помощи в Газе таким образом, чтобы этот процесс находился под контролем ЦАХАЛа. Мы добиваемся того, чтобы началось стимулирование эмиграции арабов из Газы. А что касается Ливана, мы считаем, что необходимо продолжение интенсивного военного давления на "Хизбаллу" и создание "стерильной зоны" от Литани до границы с Израилем".

По словам депутата Кройзера, министры от его партии Итамар Бен-Гвир и Ицхак Васерлауф беседуют в данный момент с другими членами военно-политического кабинета и узкого кабинета по управлению войной. "Мы делаем все от нас зависящее для того, чтобы остановить этот процесс урегулирования. К сожалению, никто кроме нас, за исключением может быть министра Шикли, не захотели поддержать нас. В "узком кабинете" есть активное противодействие тому духу, который пытается привнести министр Бен-Гвир. Ему возражают и начальник генерального штаба, и глава ШАБАКа. Это борьба ценностей по вопросу о том, каким мы хотим видеть наше еврейское демократическое государство в этом регионе, тем более в условиях войны, продолжающейся уже больше года", – заявил глава фракции "Оцма Иегудит".