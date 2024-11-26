ДТП около Ришон ле-Циона, тяжело травмирован мужчина

В ночь на 26 ноября на выезде на 4-ю трассу из Ришон ле-Циона столкнулись два автомобиля. В результате аварии был тяжело травмирован мужчина примерно 35 лет.

Пострадавший был доставлен в больницу "Шиба" в Тель а-Шомере, сообщает служба скорой помощи "Маген Давид Адом". Он в тяжелом и нестабильном состоянии, без сознания.

Полиция выясняет обстоятельства ДТП.