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Израиль

ДТП около Ришон ле-Циона, тяжело травмирован мужчина

Мада
ДТП
время публикации: 26 ноября 2024 г., 03:16 | последнее обновление: 26 ноября 2024 г., 05:20
ДТП около Ришон ле-Циона, тяжело травмирован мужчина
Пресс-служба МАДА

В ночь на 26 ноября на выезде на 4-ю трассу из Ришон ле-Циона столкнулись два автомобиля. В результате аварии был тяжело травмирован мужчина примерно 35 лет.

Пострадавший был доставлен в больницу "Шиба" в Тель а-Шомере, сообщает служба скорой помощи "Маген Давид Адом". Он в тяжелом и нестабильном состоянии, без сознания.

Полиция выясняет обстоятельства ДТП.

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