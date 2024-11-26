ДТП около Ришон ле-Циона, тяжело травмирован мужчина
время публикации: 26 ноября 2024 г., 03:16 | последнее обновление: 26 ноября 2024 г., 05:20
В ночь на 26 ноября на выезде на 4-ю трассу из Ришон ле-Циона столкнулись два автомобиля. В результате аварии был тяжело травмирован мужчина примерно 35 лет.
Пострадавший был доставлен в больницу "Шиба" в Тель а-Шомере, сообщает служба скорой помощи "Маген Давид Адом". Он в тяжелом и нестабильном состоянии, без сознания.
Полиция выясняет обстоятельства ДТП.