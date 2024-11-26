Госконтролер опубликовал специальный отчет о качестве услуг в государственных органах

Госконтролер и омбудсмен Матаниягу Энгельман опубликовал специальный отчет о качестве услуг, предоставляемых государственными органами. Отчет включает анализ жалоб, поступивших в период с 2019 по 2024 годы, оценки по различным направлениям (центры обслуживания, телефонная поддержка, интернет-сайты), а также подробное описание стандартов, разработанных на основе многолетнего опыта комиссии.

Документ основан на анализе 34259 жалоб, поступивших в течение последних пяти лет в комиссию по жалобам граждан. Около трети всех обращений ежегодно связаны с качеством обслуживания госучреждений, что подчеркивает важность этой темы для общества.

В 2024 году комиссия провела исследование качества услуг в восьми государственных органах. Согласно результатам, худший общий уровень обслуживания продемонстрировало Управление народонаселения и миграции. Это же ведомство получило низший балл за телефонную поддержку, а последним по качеству работы центров приёма граждан и интернет-сайтов оказалось Управление земельных ресурсов.

Кроме того, отчет содержит около 100 стандартов качества обслуживания, которые предлагается использовать в качестве "дорожной карты" для улучшения работы всех государственных учреждений.

Опрос качества услуг

В феврале-марте 2024 года был проведен опрос методом "тайного покупателя" для оценки услуг восьми ключевых государственных органов: Национальный институт страхования (Битуах Леуми), Налоговое управление, Управление народонаселения и миграции, министерство транспорта, Почта Израиля, "Амидар", Электрическая компания Израиля и Управление земельных ресурсов.

Средний балл по качеству обслуживания в центрах приема граждан составил 74,1 из 100. Лидером стала Электрическая компания Израиля (82,1), а худший результат показало Управление земельных ресурсов (65,6).

Анализ поступивших жалоб омбудсмену

За период с января 2019 по март 2024 года 31,6% всех жалоб касались качества предоставляемых услуг. Среди этих жалоб 57,9% были признаны обоснованными.

Примеры жалоб

Почта Израиля: после многочисленных жалоб на отсутствие ответа со стороны центра обслуживания Почты Израиля Бюро по приему жалоб населения в офисе госконтролера провела тщательное расследование. Было выявлено, что время ожидания ответов значительно превышает норму, а для запросов на обратный звонок отсутствует соответствующая система. После расследования Бюро ситуация значительно улучшилась.

Министерство транспорта: заявительница подала жалобу на работу общественного транспорта, указав все детали, однако допустила ошибку в номере маршрута. Жалоба не была рассмотрена. Комиссия отметила, что министерство транспорта могло легко определить правильный номер маршрута на основе предоставленной информации и рассмотреть обращение.

Министерство обороны: женщина ожидала рассмотрения своей заявки на признание ее инвалидом в течение пяти лет. После трех лет ее попросили предоставить дополнительные документы, а затем снова запросили новые материалы. Процесс был завершен только после вмешательства Бюро по приему жалоб населения.

Муниципалитет Явне: Сотрудница муниципалитета, желая облегчить общение с гражданином, говорила с ним на русском языке. Руководитель отдела вмешалась и запретила ей использовать русский язык. В офисе омбудсмена подчеркнули важность языковой доступности и указали, что сотрудники могут использовать другие языки, если это облегчает взаимодействие гражданам и если их владение языком достаточно.

Министерство транспорта, отдел автотранспорта: на сайте отдела были опубликованы несколько электронных адресов, однако один из них оказался неактивным, причём информация о его недоступности отсутствовала.

Иностранные языки: в Израиле проживают разные группы населения, для которых иврит не является первым языком, и они испытывают трудности с его чтением и пониманием. Эти пробелы особенно остро проявились в условиях чрезвычайных ситуаций, таких как война "Железные мечи". Было установлено, что на многих сайтах государственных органов отсутствовала информация о чрезвычайном положении и правах граждан на разных языках.

Государственный контролёр рекомендует государственным учреждениям улучшить работу телефонной поддержки, сократив время ожидания, внедрив обратные звонки и предоставив обслуживание на нескольких языках. Также предлагается разработать внутренние стандарты обслуживания (SLA) и обеспечить их соблюдение. Важным шагом является упрощение доступа к цифровым сервисам и информации, а также расширение функционала интернет-сайтов для возможности самостоятельного решения гражданами своих вопросов.