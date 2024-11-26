ВВС ЦАХАЛа ликвидировали в районе Тира командующего силами "Хизбаллы" на побережье

ЦАХАЛ сообщает, что израильские ВВС нанесли удар по цели в районе Тира (юго-запад Ливана) и ликвидировали Ахмада Сабхи аз-Зиму, командовавшего силами "Хизбаллы" на побережье Средиземного моря.

В сообщении ЦАХАЛа отмечается, что аз-Зима отвечал за множество ударов по Израиля и планировал новые атаки. Пост командующего прибрежными силами "Хизбаллы" он занимал с 17 ноября 2024 года, когда был уничтожен его предшественник.