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Израиль

ВВС ЦАХАЛа ликвидировали в районе Тира командующего силами "Хизбаллы" на побережье

Ливан
Война "Железные мечи"
Война с "Хизбаллой"
Операция "Стрелы севера"
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 26 ноября 2024 г., 12:29 | последнее обновление: 26 ноября 2024 г., 12:29
ВВС ЦАХАЛа ликвидировали в районе Тира командующего силами "Хизбаллы" на побережье
AP Photo/Mohammad Zaatari

ЦАХАЛ сообщает, что израильские ВВС нанесли удар по цели в районе Тира (юго-запад Ливана) и ликвидировали Ахмада Сабхи аз-Зиму, командовавшего силами "Хизбаллы" на побережье Средиземного моря.

В сообщении ЦАХАЛа отмечается, что аз-Зима отвечал за множество ударов по Израиля и планировал новые атаки. Пост командующего прибрежными силами "Хизбаллы" он занимал с 17 ноября 2024 года, когда был уничтожен его предшественник.

Израиль
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