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Израиль

Разрешено к публикации: на севере сектора Газы погиб сержант Тамер Оcман

Газа
Война "Железные мечи"
Война с ХАМАСом
Погибшие
время публикации: 26 ноября 2024 г., 19:52 | последнее обновление: 26 ноября 2024 г., 20:12
Cержант Тамер Оcман
Пресс-служба ЦАХАЛа

Разрешено к публикации: в бою на севере сектора Газы погиб сержант Тамер Оcман, 21 год, из Кафр-Ясиф, боец батальона "Нахшон" (90) бригады "Кфир". Родные военнослужащего уведомлены.

С 7 октября 2023 года, в результате нападения террористов в "черную субботу" и в ходе последовавшей войны "Железных мечей" (в Газе и около границы с Газой, в Ливане и около границы с Ливаном, в Иудее и Самарии, в результате терактов на территории Израиля), погибли 806 военнослужащих ЦАХАЛа.

Израиль
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