Разрешено к публикации: на севере сектора Газы погиб сержант Тамер Оcман

Разрешено к публикации: в бою на севере сектора Газы погиб сержант Тамер Оcман, 21 год, из Кафр-Ясиф, боец батальона "Нахшон" (90) бригады "Кфир". Родные военнослужащего уведомлены.

С 7 октября 2023 года, в результате нападения террористов в "черную субботу" и в ходе последовавшей войны "Железных мечей" (в Газе и около границы с Газой, в Ливане и около границы с Ливаном, в Иудее и Самарии, в результате терактов на территории Израиля), погибли 806 военнослужащих ЦАХАЛа.