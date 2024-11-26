x
26 ноября 2024
|
последняя новость: 10:14
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
26 ноября 2024
|
26 ноября 2024
|
последняя новость: 10:14
26 ноября 2024
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ЦАХАЛ продолжает боевые действия на юге Ливана

Ливан
Война "Железные мечи"
Война с "Хизбаллой"
Операция "Стрелы севера"
время публикации: 26 ноября 2024 г., 09:39 | последнее обновление: 26 ноября 2024 г., 09:45
ЦАХАЛ продолжает боевые действия на юге Ливана
Пресс-служба ЦАХАЛа

Ливанские источники сообщают об активных боевых действиях на юге Ливана. Судя по имеющейся информации, ЦАХАЛ активизировался утром 26 ноября.

Согласно ливанским источникам, идут бои в Аль-Хиаме (накануне некоторые источники заявляли, что город уже контролируется ЦАХАЛом, однако боевые действия продолжаются).

ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по целям к востоку от Заутара, а также в деревне Аба около Набатии, на юге Ливана. Двое убитых, девять раненых.

ЦАХАЛ обстреливает цели в Аль-Клайле, Мадждаль-Зуне, Аль-Базурии, а также в районе между Бурдж аш-Шамали и Аль-Хаушем, на юге Ливана. Силы ЦАХАЛа действуют в Тир Харфе и Шаме.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 26 ноября 2024

417-й день войны: ожидание перемирия в Ливане, операции в Газе, Иудее и Самарии. Хронология