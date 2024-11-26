ЦАХАЛ продолжает боевые действия на юге Ливана

Ливанские источники сообщают об активных боевых действиях на юге Ливана. Судя по имеющейся информации, ЦАХАЛ активизировался утром 26 ноября.

Согласно ливанским источникам, идут бои в Аль-Хиаме (накануне некоторые источники заявляли, что город уже контролируется ЦАХАЛом, однако боевые действия продолжаются).

ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по целям к востоку от Заутара, а также в деревне Аба около Набатии, на юге Ливана. Двое убитых, девять раненых.

ЦАХАЛ обстреливает цели в Аль-Клайле, Мадждаль-Зуне, Аль-Базурии, а также в районе между Бурдж аш-Шамали и Аль-Хаушем, на юге Ливана. Силы ЦАХАЛа действуют в Тир Харфе и Шаме.