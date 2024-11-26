x
26 ноября 2024
|
последняя новость: 16:31
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
26 ноября 2024
|
26 ноября 2024
|
последняя новость: 16:31
26 ноября 2024
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Иерусалимский араб онанировал в лифте перед ультрарелигиозной жительницей Бейт-Шемеша

Полиция
Сексуальное насилие
Криминал в арабском секторе
время публикации: 26 ноября 2024 г., 15:29 | последнее обновление: 26 ноября 2024 г., 15:29
Иерусалимский араб онанировал в лифте перед ультрарелигиозной жительницей Бейт-Шемеша
AP Photo/Amy Sancetta

Сотрудники полиции Иерусалимского округа и волонтеры ультрарелигиозного патруля обнаружили и задержали жителя одного из арабских кварталов Иерусалима, подозреваемого в совершении развратных действий в отношении жительницы Бейт-Шемеша.

В полицию поступило сообщение о том, что находясь в лифте жилого дома в районе Рамат Бейт-Шемеш вместе с женщиной, ехавшей на нужный ей этаж, араб оголил половой орган и начал онанировать. Когда двери лифта открылись, подозреваемый скрылся с места происшествия.

Сотрудники полиции Бейт-Шемеша вместе с ультрарелигиозным патрулем прибыли в район, где было совершено преступление, и в ходе прочесывания местности обнаружили подозреваемого.

Подозреваемый, житель арабского квартала Иерусалима в возрасте около 20 лет, был доставлен в полицию Бейт-Шемеша для допроса.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 06 февраля 2024

Будни эвакуированных в гостиницах: семейное насилие, домогательства и педофилия
// https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 19 декабря 2023

Житель Бейт-Шемеша подозревается в сексуализированном насилии над девочкой в лифте
// https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 11 ноября 2022

В Петах-Тикве задержан палестинский араб, пристававший к женщине в лифте
// https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 14 февраля 2021

Сдался полиции мужчина, запечатленный на видео во время "сексуальной атаки" на женщину в Нетании