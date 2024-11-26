Иерусалимский араб онанировал в лифте перед ультрарелигиозной жительницей Бейт-Шемеша

Сотрудники полиции Иерусалимского округа и волонтеры ультрарелигиозного патруля обнаружили и задержали жителя одного из арабских кварталов Иерусалима, подозреваемого в совершении развратных действий в отношении жительницы Бейт-Шемеша.

В полицию поступило сообщение о том, что находясь в лифте жилого дома в районе Рамат Бейт-Шемеш вместе с женщиной, ехавшей на нужный ей этаж, араб оголил половой орган и начал онанировать. Когда двери лифта открылись, подозреваемый скрылся с места происшествия.

Сотрудники полиции Бейт-Шемеша вместе с ультрарелигиозным патрулем прибыли в район, где было совершено преступление, и в ходе прочесывания местности обнаружили подозреваемого.

Подозреваемый, житель арабского квартала Иерусалима в возрасте около 20 лет, был доставлен в полицию Бейт-Шемеша для допроса.