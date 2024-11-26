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Израиль

Тревога в Западной и Верхней Галилее

Война с "Хизбаллой"
Цева адом
время публикации: 26 ноября 2024 г., 17:12 | последнее обновление: 26 ноября 2024 г., 17:52
Тревога недалеко от границы с Ливаном
AP Photo/Leo Correa

В 17:11 26 ноября тревога "Цева адом", предупреждающая о ракетном обстреле, прозвучала в поселке Неве-Зив, расположенном недалеко от границы с Ливаном.

В 17:22 тревога в Метуле, Мааян Барухе, Кфар Ювале, около границы с Ливаном.

В 17:25-17:26 тревога в Западной и Верхней Галилее. Вторжение БПЛА (подтверждено ЦАХАЛом). Позже ЦАХАЛ заявил: "Инцидент исчерпан, пострадавших нет".

В 17:29 тревога в Нагарии и других населенных пунктах Западной Галилеи. В 17:35-17:36 тревога в Нагарии и Бецете, на северо-западе Израиля. Были зафиксированы пуски примерно десяти ракет. ЦАХАЛ: некоторые ракеты были перехвачены, но были и падения на израильской территории.

Информация уточняется.

Израиль
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