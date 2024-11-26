В 17:11 26 ноября тревога "Цева адом", предупреждающая о ракетном обстреле, прозвучала в поселке Неве-Зив, расположенном недалеко от границы с Ливаном.

В 17:22 тревога в Метуле, Мааян Барухе, Кфар Ювале, около границы с Ливаном.

В 17:25-17:26 тревога в Западной и Верхней Галилее. Вторжение БПЛА (подтверждено ЦАХАЛом). Позже ЦАХАЛ заявил: "Инцидент исчерпан, пострадавших нет".

В 17:29 тревога в Нагарии и других населенных пунктах Западной Галилеи. В 17:35-17:36 тревога в Нагарии и Бецете, на северо-западе Израиля. Были зафиксированы пуски примерно десяти ракет. ЦАХАЛ: некоторые ракеты были перехвачены, но были и падения на израильской территории.

Информация уточняется.