В больнице умер боец "Дувдевана", тяжело раненный 7/10. Сегодня в боях тяжело ранены двое солдат

В больнице умер 23-летний старший сержант Йона Бецалель Бриф, из Модиин-Маккабим-Реут. Он был санитаром в подразделении спецназа "Дувдеван", принявшим бой с террористами около границы Газы 7 октября 2023 года. В этом бою Йона получил тяжелые ранения.

ЦАХАЛ также сообщает, что 26 ноября в бою в центре сектора Газы был тяжело ранен резервист из 8163-го инженерного батальона.

Сегодня же в районе Хермона в результате атаки БПЛА, запущенного из Ливана, был тяжело ранен военнослужащий ЦАХАЛа.