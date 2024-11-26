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Израиль

В больнице умер боец "Дувдевана", тяжело раненный 7/10. Сегодня в боях тяжело ранены двое солдат

Война "Железные мечи"
Погибшие
время публикации: 26 ноября 2024 г., 11:38 | последнее обновление: 26 ноября 2024 г., 11:48
Йона Бецалель Бриф (23 года)
Пресс-служба ЦАХАЛа

В больнице умер 23-летний старший сержант Йона Бецалель Бриф, из Модиин-Маккабим-Реут. Он был санитаром в подразделении спецназа "Дувдеван", принявшим бой с террористами около границы Газы 7 октября 2023 года. В этом бою Йона получил тяжелые ранения.

ЦАХАЛ также сообщает, что 26 ноября в бою в центре сектора Газы был тяжело ранен резервист из 8163-го инженерного батальона.

Сегодня же в районе Хермона в результате атаки БПЛА, запущенного из Ливана, был тяжело ранен военнослужащий ЦАХАЛа.

Израиль
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