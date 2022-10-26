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    В Израиле

    США включили в санкционный список израильтянина Илана Шора

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    Илан Шор
    Илан Шор Википедия. Автор: Чурбан

    В среду, 26 октября, США объявили о введении санкций против частных лиц и компаний, пытавшихся повлиять на результаты выборов в Молдове и вернуть страну в "сферу влияния России". В "черный список" попал израильтянин Илан Шор.

    В пресс-релизе Государственного департамента США говорится, что Шор, которого называют "бенефициаром крупномасштабной аферы по отмыванию денег, связанной с хищением 1 миллиарда долларов из молдавских банков", "вместе с другими коррумпированными олигархами и московскими структурами пытался спровоцировать политические волнения в Молдове, а также помешать Кишиневу получить статус кандидата в ЕС".

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    Вместе с проживающим в Кейсарии бизнесменом в санкционный список попала его жена, Сара Шор, которую российская публика знает как певицу Жасмин.

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    Илан Шор родился в Израиле в семье выходцев из Молдовы. В 90-е годы его родители вернулись в страну исхода, увезя с собой маленького сына. В 18 лет Илан занялся предпринимательством, став деловым партнером отца, Мирона Шора. Им среди прочего принадлежала сеть магазинов беспошлинной торговли в Молдове. После смерти отца Илан унаследовал его бизнес и расширил сферу интересов.

    В 2017 году Илан Шор был приговорен Кишиневским судом к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы, с отбыванием наказания в полузакрытом пенитенциарном учреждении, по делу о "краже миллиарда долларов" из банковской системы Молдовы. Приговор был обжалован, и пока дело рассматривается в апелляционной инстанции, Илан Шор был помещен под судебный контроль, а после смены власти бежал в Израиль.

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    По данным "Русской службы" BBC, в последние месяцы сторонники Шора проводят акции в центре Кишинева, выступая против президента Санду. Их очень подробно освещают пророссийские СМИ в регионе.

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    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // В мире // 15 Июня 2015
    Израильтянин Илан Шор, муж певицы Жасмин, стал мэром молдавского города
    // https://www.newsru.co.il/ // В мире // 6 Мая 2015
    В Молдавии помещен под домашний арест израильский бизнесмен Илан Шор
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