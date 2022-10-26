МВД Израиля опровергает заявление главы "Натива" по поводу "четвертого поколения"

В министерстве внутренних дел Израиля редакции NEWSru.co.il заявили, что никаких решений по поводу "четвертого поколения" не принималось. Ранее руководство "Натива" заявляло, что такое решение есть.

Мы обратились в "Натив" за разъяснениями.

В среду, 26 октября, на брифинге для журналистов в Иерусалиме глава "Натива" Нета Брискин сообщила, что министр внутренних дел Айелет Шакед разрешила "четвертому поколению" приезжать в Израиль туристами и оставаться в стране больше, чем на три месяца. Однако, как отметила глава "Натива", есть одно важное ограничение: это разрешение распространяется только на тех, у кого в Израиле есть близкие родственники, которые могут их вызвать и у которых они будут жить. Еще одно важное замечание: представители "третьего поколения" (внуки евреев) не смогут репатриироваться вместе с совершеннолетними детьми, которые являются "четвертым поколением". Они смогут вызвать совершеннолетних детей, только уже получив гражданство. Также было сказано, в отношении этих туристов ("четвертое поколение") по прибытии в Израиль будет действовать такая же политика в плане работы, как в отношении украинских беженцев: работодателей, которые берут таких людей на работу, не будут штрафовать.

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Напомним, что в сентябре министр финансов и глава партии НДИ Авигдор Либерман обращался к премьер-министру Израиля Яиру Лапиду с письмом, в котором просил дать возможность свободно въехать в Израиль и оставаться здесь на время войны в Украине "четвертому поколению" евреев из Украины и Российской Федерации.

Речь идет о правнуках евреев, так называемом "четвертом поколении", которое не подлежит закону о возвращении. Согласно этому закону, только несовершеннолетние правнуки евреев могут въезжать в Израиль вместе с родителями и находиться в нашей стране во временном статусе, получая гражданство по истечении определенного срока.

Канцелярия Либермана тогда уточняла, что речь не шла о просьбе предоставить правнукам евреев израильское гражданство или вид на жительство, а лишь о том, чтобы "четвертое поколение" из Украины и России и их семьи могли беспрепятственно въезжать в Израиль и оставаться здесь, пока в Украине идет война.

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