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Израиль

Телеканал "Кан-11": источники в Иерусалиме подтвердили, что Израиль наносит удары по Ирану

время публикации: 26 октября 2024 г., 02:24 | последнее обновление: 26 октября 2024 г., 02:29
Телеканал "Кан-11": источники в Иерусалиме подтвердили, что Израиль наносит удары по Ирану
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Израильский телеканал "Кан-11" со ссылкой на источник в Иерусалиме передал, что Израиль начал нанесение ударов по Ирану. В сообщении телеканала отмечалось, что эта информация была разрешена к публикации военной цензурой.

Около 2 часов ночи по израильскому времени появились первые сообщения о взрывах в Тегеране. О нескольких взрывах в столице Ирана сообщило агентство Fars.

Негосударственные СМИ сообщают, что воздушное пространство над Ираном закрыто. Международный аэропорт Тегерана прекратил принимать и отправлять самолеты.

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