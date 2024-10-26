Телеканал "Кан-11": источники в Иерусалиме подтвердили, что Израиль наносит удары по Ирану

Израильский телеканал "Кан-11" со ссылкой на источник в Иерусалиме передал, что Израиль начал нанесение ударов по Ирану. В сообщении телеканала отмечалось, что эта информация была разрешена к публикации военной цензурой.

Около 2 часов ночи по израильскому времени появились первые сообщения о взрывах в Тегеране. О нескольких взрывах в столице Ирана сообщило агентство Fars.

Негосударственные СМИ сообщают, что воздушное пространство над Ираном закрыто. Международный аэропорт Тегерана прекратил принимать и отправлять самолеты.