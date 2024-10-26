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Израиль

Две аварии на дорогах Израиля; шестеро пострадавших, двое из них в тяжелом состоянии

время публикации: 26 октября 2024 г., 17:17 | последнее обновление: 26 октября 2024 г., 17:17
Две аварии на дорогах Израиля
Yonatan Sindel/Flash90

В результате ДТП в Афуле пострадали пять человек. Один из пострадавших, мужчина в возрасте примерно 60 лет, находится в тяжелом состоянии. Трое подростков (от 14 до 17 лет) в состоянии средней тяжести, еще один человек получил легкую травму.

Также произошла авария недалеко от Ашдода, где перевернулся квадроцикл. В результате этого происшествия тяжелые травмы получил молодой мужчина.

Израиль
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