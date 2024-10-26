Две аварии на дорогах Израиля; шестеро пострадавших, двое из них в тяжелом состоянии

В результате ДТП в Афуле пострадали пять человек. Один из пострадавших, мужчина в возрасте примерно 60 лет, находится в тяжелом состоянии. Трое подростков (от 14 до 17 лет) в состоянии средней тяжести, еще один человек получил легкую травму.

Также произошла авария недалеко от Ашдода, где перевернулся квадроцикл. В результате этого происшествия тяжелые травмы получил молодой мужчина.