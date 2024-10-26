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Израиль

Служба тыла изменила распоряжения в некоторых населенных пунктах севера

время публикации: 26 октября 2024 г., 21:17 | последнее обновление: 26 октября 2024 г., 21:21
Служба тыла изменила распоряжения в некоторых населенных пунктах севера
Пресс-служба командования тылом

Вечером в субботу, 26 октября, командование Службы тыла опубликовало обновленные распоряжения, касающиеся некоторых районов севера Израиля.

Согласно новым распоряжениям, в населенных пунктах северной и южной части Голанских высот, в частности в Кацрине и в Кедмат Цви, в Верхней Галилее, а также в Кирьят-Ате, Кирьят Хаим , Кирьят-Моцкин и Кирьят Бялике, отменена часть ограничений и допустимый уровень деятельности там из разряда ограниченных переведен в разряд частичной.

В некоторых дополнительных районах округа А-Мифрац, а также центральной Галилеи, разрешена деятельность в полном объеме.

При этом в этих населенных пунктах сохраняются ограничения на проведение мероприятий при участии более 2000 человек.

Подробную информацию можно получить в электронном приложении Службы тыла.

Израиль
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