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Израиль

Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 26.10.2024: операции в Туль-Кареме и Калькилии

время публикации: 26 октября 2024 г., 06:52 | последнее обновление: 26 октября 2024 г., 06:56
Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 26.10.2024: операции в Туль-Кареме и Калькилии
Пресс-служба ЦАХАЛа

Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и пограничной полиции (МАГВ) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.

Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 26 октября действовали в Туль-Кареме, Калькилии, Каландии (между Иерусалимом и Рамаллой), а также в Байт-Кахиле (к северо-западу от Хеврона).

Происходили столкновения.

О пострадавших с израильской стороны минувшей ночью не сообщалось.

Задержаны подозреваемые. Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.

ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 26 октября.

Израиль
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