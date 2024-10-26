Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 26.10.2024: операции в Туль-Кареме и Калькилии
время публикации: 26 октября 2024 г., 06:52 | последнее обновление: 26 октября 2024 г., 06:56
Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и пограничной полиции (МАГВ) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.
Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 26 октября действовали в Туль-Кареме, Калькилии, Каландии (между Иерусалимом и Рамаллой), а также в Байт-Кахиле (к северо-западу от Хеврона).
Происходили столкновения.
О пострадавших с израильской стороны минувшей ночью не сообщалось.
Задержаны подозреваемые. Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.
ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 26 октября.