Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в субботу, 26 октября, температура немного повысится и будет незначительно выше среднесезонной. Малооблачно. В горных районах сильный восточный ветер. Во второй половине дня усилится северный ветер.

В Иерусалиме – 16-24 градусов, в Тель-Авиве – 18-30, в Хайфе – 20-25, в Эйлате – 20-30, в Беэр-Шеве – 19-28, в Мицпе-Рамоне – 17-26, на побережье Мертвого моря – 22-30, в Ашкелоне и Ашдоде – 16-26, в Ариэле – 16-26, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 22-29, на Голанских высотах – 17-26.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 24 градуса, высота волн – 50-140 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-восточный ветер (до 15 км/ч), в районе Хайфы – северо-восточный (до 30 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 5 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 30 км/ч).

В воскресенье-вторник температура существенно не изменится. Малооблачно.