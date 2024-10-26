ЦАХАЛ: посредством 400 тонн взрывчатки уничтожен подземный стратегический объект "Хизбаллы"

Бойцы 98-й дивизии уже месяц ведут боевые действия в глубине территории южного Ливана, обнаруживая и уничтожая оружие, боевую технику и боеприпасы террористов "Хизбаллы".

В ходе совместной операции с бригадой "Цанханим" и спеподразделением "Яалом" ими был обнаружен и уничтожен посредством 400 тонн взрывчатки подземный стратегический военный объект, построенный "Хизбаллой" за последние 15 лет.

Террористы, находившиеся в туннеле, были ликвидированы бойцами "Яалом" в ходе спецоперации.

Объект, подобный туннелю протяженностью более полутора километров, был полон оборудования, необходимого для длительного пребывания террористов под землей: не только оружия от взрывных устройств до ракет, но и продуктов питания, кроватей, электроприборов.

Основная цель такого объекта – служить базой для террористов "Хизбаллы" и спецназа "Радуан", которые могли бы прибывать ко входу в туннель под видом мирных граждан, жителей близлежащих деревень, а спустившись в него, получать необходимое оружие и обмундирование.