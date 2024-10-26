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Израиль

За минувшие сутки ВВС ЦАХАЛа атаковали более 70 объектов "Хизбаллы" на территории Ливана

время публикации: 26 октября 2024 г., 09:49 | последнее обновление: 26 октября 2024 г., 10:25
За минувшие сутки ВВС ЦАХАЛа атаковали более 70 объектов "Хизбаллы" на территории Ливана
Пресс-служба ЦАХАЛа

За минувшие сутки ВВС ЦАХАЛа атаковали более 70 объектов "Хизбаллы" на территории Ливана, в том числе: военные здания, склады боеприпасов, оперативные штабы.

На юге Ливана бойцы 91-й дивизии уничтожают террористов, в частности бойцы атаковали группу "ракетчиков", осуществлявшую обстрел сил ЦАХАЛа.

Бойцы 228-й бригады, действуя совместно с ВВС, атаковали посредством беспилотника здание, где находилась группа вооруженных террористов.

Бойцы 146-й дивизии уничтожили террористическую инфраструктуру и военные здания в южном Ливане.

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