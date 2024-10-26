За минувшие сутки ВВС ЦАХАЛа атаковали более 70 объектов "Хизбаллы" на территории Ливана, в том числе: военные здания, склады боеприпасов, оперативные штабы.

На юге Ливана бойцы 91-й дивизии уничтожают террористов, в частности бойцы атаковали группу "ракетчиков", осуществлявшую обстрел сил ЦАХАЛа.

Бойцы 228-й бригады, действуя совместно с ВВС, атаковали посредством беспилотника здание, где находилась группа вооруженных террористов.

Бойцы 146-й дивизии уничтожили террористическую инфраструктуру и военные здания в южном Ливане.