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NEWSru.co.il :: В Израиле26 сентября 2021 г., 15:11

Новые правила "зеленого стандарта" с 3 октября. Уточнения минздрава

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Новые правила "зеленого стандарта" с 3 октября. Уточнения минздрава

3 октября вступают в силу новые правила "зеленого стандарта". Министерство здравоохранения публикует требования к привитым и переболевшим.

Привитым считается:

- лицо, получившее три порции вакцины Pfizer против коронавируса, не менее чем через неделю после получения третьей дозы;
- лицо, получившее две порции вакцины Pfizer против коронавируса, не менее чем через неделю после получения второй дозы и не более чем через полгода после получения второй дозы. В случае вакцинации вакциной Moderna для получения статуса привитого должно пройти не менее двух недель после получения второй дозы вакцины.

Защищенным (переболевшим и защищенным) считается:


- лицо, переболевшее коронавирусом, в течение полугода после положительного ПЦР-теста. Если после получения положительного ПЦР-теста прошло более полугода, для получения справки о "зеленом стандарте" необходимо получить одну дозу вакцины против коронавируса;
- лицо, получившее положительный результат серологической проверки (проверки на антитела) и сделавшее после этого как минимум одну прививку против коронавируса.

Дети до 12 лет, переболевшие коронавирусом более, чем полгода назад, после 3 октября все еще будут считаться "переболевшими и защищенными".

Человек, заболевший после прививки, будет считаться "привитым и переболевшим" и будет обладать правом на получение справки о "зеленом стандарте" в течение полугода после болезни.

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