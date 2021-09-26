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NEWSru.co.il :: В Израиле26 сентября 2021 г., 06:45

Операции ЦАХАЛа в районе Дженина: перестрелка в Буркине, задержаны четверо подозреваемых в терроре

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Операции ЦАХАЛа в районе Дженина: перестрелка в Буркине, задержаны четверо подозреваемых в терроре

В ночь на воскресенье, 26 сентября, израильские военные проводили операции в районе Дженина по задержанию подозреваемых в террористической деятельности. В ходе операций произошли столкновения, сообщается о перестрелках, в результате которых есть раненый со стороны палестинских арабов.

Агентство Safa передает, что операции проводились в самом городе Дженин, а также к западу от него – в деревнях Буркин и Кафр Дан.

Военные задержали четверых подозреваемых, один местный житель был ранен, сообщает Safa.


В сообщении Safa особое внимание уделено событиям в деревне Буркин, где военные окружили один из домов и потребовали, чтобы находившиеся в нем сдались без сопротивления, но из дома по солдатам открыли огонь, стреляли также со стороны ближайших домов. Вскоре прибыло подкрепление ЦАХАЛа, были слышны взрывы. На месте столкновения находятся машины скорой помощи.

В то же время спецназ израильской армии задержал в городе Дженин двоих подозреваемых. Еще один подозреваемый был задержан в Кафр Дане, там же при оказании сопротивления был ранен один местный житель.

Пресс-служба ЦАХАЛа не комментирует эту информацию. С декабря 2019 года ЦАХАЛ не публикует ежедневные отчеты об антитеррористической деятельности в Иудее и Самарии и, как правило, воздерживается от комментариев по поводу публикаций в "иностранных источниках".

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