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    В Израиле

    Рош а-Шана в Иерусалиме: беспорядки на Храмовой горе

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    Рош а-Шана в Иерусалиме: беспорядки на Храмовой горе
    Yossi Aloni/Flash90

    В Израиле продолжается празднование еврейского нового года (Рош а-Шана). Полиция обеспечивает доступ групп евреев на Храмовую гору в Старом городе Иерусалима.

    В Старом городе усилены меры безопасности. Мужчин-мусульман младше 40 лет пытаются не пускать к Храмовой горе. Однако с утра в мечети Аль-Акса и на прилегающих к ней территориях находятся исламисты, бросающие камни и петарды в полицейских. Полиция время от времени применяет спецсредства для разгона толпы. Несколько участников беспорядков задержаны.

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    Накануне Рош а-Шана террористические группировки ХАМАС и "Исламский джихад", а также "Бригады мучеников Аль-Аксы" (военное крыло ФАТХа), призвали к противостоянию, чтобы помешать евреям подниматься на Храмовую гору. Террористы угрожают нападениями не только в Иерусалиме.

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    Армия обороны Израиля с 16:00 25 сентября, в соответствии с распоряжением правительства, ввела режим блокады палестинских территорий. В праздничный период проезд жителей Палестинской автономии в Израиль разрешен только по гуманитарным соображениям. Режим блокады в Иудее и Самарии, а также на границе с сектором Газы будет снят 27 сентября в 23:59.

    В армии поясняют, что решения о закрытии или открытии КПП, а также о возможном продлении режима блокады в Иудеи и Самарии, а также на границе с Газой будет приниматься в соответствии с оценкой ситуации в области безопасности.

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    Палестинские террористы неоднократно предпринимали попытки терактов в период праздника Рош а-Шана. В 2002-м, накануне празднования еврейского нового года был совершен теракт-самоубийство в Тель-Авиве: пять человек погибли, десятки людей получили ранения. В 2003-м году в канун этого праздника в поселении Негохот были убиты двое израильтян: семимесячная Шакед Авраам и 26-летний Эяль Гибербаум. В 2008-м году во время праздника арабский террорист направил автомобиль на прохожих на площади ЦАХАЛ в Иерусалиме, 17 человек получили ранения. 24 сентября 2022 года была предпринята автомобильного теракта возле поселения Хават Гилад, террорист был нейтрализован.

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    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 25 Сентября 2022
    Новый рекорд: в этом году на Храмовую гору взошли почти 48 тысяч евреев
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