ЦАХАЛ атаковал инфраструктуру для переброски оружия из Сирии в Ливан

ЦАХАЛ нанес удар по инфраструктуре, используемой террористами подконтрольных Ирану сил для переброски оружия и боеприпасов c сирийской территории для "Хизбаллы" в Ливане.

По сообщению пресс-службы Армии обороны Израиля, истребители ВВС ЦАХАЛа нанесли авиаудар по объектам инфраструктуры на сирийско-ливанской границе, используемым "Хизбаллой" для переброски оружия с сирийской территории.

Это оружие и боеприпасы "Хизбалла" использует для ведения войны против израильских граждан. В сообщении указано, что Израиль решительно действует для предотвращения поставок оружия в Ливан и для предотвращения перевооружения "Хизбаллы".

ЦАХАЛ продолжает атаковать террористическую инфраструктуру, чтобы уничтожить военный потенциал, накопленный "Хизбаллой".