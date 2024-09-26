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Израиль

ЦАХАЛ сообщил о подозрительной активности на границе с Ливаном

время публикации: 26 сентября 2024 г., 01:08 | последнее обновление: 26 сентября 2024 г., 01:20
ЦАХАЛ сообщил о подозрительной активности на границе с Ливаном
Yonatan Sindel/Flash90

В ночь на 26 сентября пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что израильскими военными была замечена подозрительная активность на ливанской стороне границы. Военные обстреляли предполагаемых боевиков. В районе границы прочесывается территория.

По информации в израильских СМИ, инцидент произошел в районе кибуца Манара (Галилейский выступ). Военными были замечены два человека возле пограничного забора, в их сторону был открыт огонь.

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