ЦАХАЛ сообщил о подозрительной активности на границе с Ливаном

В ночь на 26 сентября пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что израильскими военными была замечена подозрительная активность на ливанской стороне границы. Военные обстреляли предполагаемых боевиков. В районе границы прочесывается территория.

По информации в израильских СМИ, инцидент произошел в районе кибуца Манара (Галилейский выступ). Военными были замечены два человека возле пограничного забора, в их сторону был открыт огонь.