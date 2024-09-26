Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в четверг, 26 сентября, ожидается переменная облачность, температура существенно не изменится и будет близка к среднесезонной. Преимущественно северный ветер.

В Иерусалиме – 19-28 градусов, в Тель-Авиве – 24-30, в Хайфе – 23-28, в Эйлате – 26-36, в Беэр-Шеве – 22-31, в Мицпе-Рамоне – 20-31, на побережье Мертвого моря – 26-34, в Ашкелоне и Ашдоде – 23-30, в Ариэле – 19-28, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 25-30, на Голанских высотах – 19-30.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 29-30 градусов, высота волн – 40-90 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – северный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 5 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 30 км/ч).

В пятницу-субботу – небольшое повышение температуры. В воскресенье температура немного понизится.