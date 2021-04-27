Заседание БАГАЦ завершилось. Решение по назначению Офира Акуниса будет вынесено позднее

Завершилось заседание Высшего суда справедливости, посвященное отсутствию постоянного министра юстиции и забракованной юридическим советником правительством попытке назначить на этот пост Офира Акуниса.

Перед началом заседания глава правительства Биньямин Нетаниягу заявил, что он отказывается от того, чтобы его на этом заседании представлял юридический советник правительства Авихай Мандельблит. Его и Офира Акуниса представлял в частном порядке адвокат Давид Питер.

Давид Питер заявил, что Авихай Мандельблит объявил незаконным назначение из-за наличия соглашения о паритетном правительстве, но, по словам адвоката, это соглашение не должно распространяться на этот случай. Он также заявил, что правительство имеет право принять решение, которое не совпадает с точной зрения юридического советника. На это судья Узи Фогельман заметил, что правительство должно действовать в соответствии с заключением юридического советника, если суд не вынес другого решения.

После завершения заседания председатель БАГАЦ Эстер Хайют сообщила, что в течение сегодняшнего вечера судьи примут решение относительно законности назначения Офира Акуниса на пост министра юстиции. Если решение будет отрицательным, обсуждение продолжится в среду, 28 апреля.