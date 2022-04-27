Ночью на побережье Средиземного моря ощущались слабые подземные толчки

В ночь на среду, 27 апреля, на израильском побережье Средиземного моря ощущались слабые подземные толчки, что стало следствием землетрясения магнитудой 5,1, происшедшего недалеко от побережья Греции.

Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) передает, что эпицентр землетрясения располагался в 244 ком юго-западней греческого города Пирей. Ближайший к эпицентру населенный пункт (92 км) – Йитион (в южной части полуострова Пелопоннеса, население около 4000 человек). Очаг залегал на глубине около 68 км.

Сведений о жертвах или разрушениях не поступало.