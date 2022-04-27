В Лоде осквернен памятник военнослужащему ЦАХАЛа

Полиция задержала четырех подростков из Лода по подозрению в осквернении монумента погибшему израильскому военнослужащему. Всем задержанным от 14 до 16 лет.

Несколько человек обратились в полицию, сообщив, что подростки пытаются нанести ущерб памятнику, расположенному на улице Шпринцак в Лоде.

Злоумышленники успели скрыться, но патрульные смогли их оперативно обнаружить. У них был изъят отломанный от статуи пистолет-пулемет.

Двое подозреваемых после допроса были переведены под домашний арест. Полиция обратится в суд с просьбой оставить еще двоих под стражей.