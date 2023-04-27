Израильтяне, имеющие два гражданства, смогут покидать страну с иностранным паспортом до конца декабря

В четверг, 27 апреля, Управление регистрации населения и миграции при министерстве внутренних дел объявило о продлении указа, позволяющего израильтянам, обладающим двумя гражданствами, выезжать из Израиля по иностранному паспорту.

Послабление было введено в марте 2022 года в связи с многомесячными очередями на получение, продление или обновление загранпаспортов. С того момента ситуация существенно не изменилась, а срок действия предыдущего указа должен был истечь в ближайшее время.

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Выезд из страны по иностранному загранпаспорту будет разрешен до 31 декабря 2023 года.